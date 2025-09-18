死亡率達97％！印度驚爆食腦蟲疫情 疑戲水感染已釀19死

圖為感染食腦變形蟲的腦組織。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種罕見但致命的「食腦變形蟲」感染，正對印度南部喀拉拉邦（Kerala）的公共衛生構成嚴峻挑戰。當地衛生官員警告，今年的疫情不僅病例數顯著增加，其傳播模式的轉變，更可能與氣候變遷有直接關聯，為全球暖化下的公衛風險，再添一筆警訊。

疫情升溫 已釀19死含3月大嬰兒

據《路透》報導，喀拉拉邦衛生部長喬治（Veena George）17日向議會報告，自今年初以來，該邦已通報約69起由「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）引起的「原發性阿米巴腦膜腦炎」（PAM），並已導致19人死亡。光是在上個月，就有3人因此喪生，其中包括一名僅3個月大的嬰兒。相較於去年同期的36例與9死，疫情明顯升溫。

更令當局憂心的是，今年的感染模式出現了重大轉變。喬治指出，「與去年不同，我們沒有看到與單一水源相關的群聚感染。這些都是單一、孤立的個案，這讓我們的流行病學調查變得更加複雜。」這意味致命的變形蟲，可能已廣泛存在於淡水湖泊、河流等環境中，而非特定污染源，讓民眾防不勝防。

喀拉拉邦政府在一份官方文件中，已將病例的增加，直接歸咎於全球暖化。文件指出，「氣候變遷導致水溫升高，以及高溫促使更多人進行水上休閒活動，可能會增加與這種病原體的接觸機會。」這種變形蟲通常透過鼻腔進入人體，感染中樞神經系統，全球致死率高達97%。

儘管喬治表示，由於檢測技術進步，喀拉拉邦的存活率已提升至24%，但面對氣候變遷下日益普遍的威脅，當局已緊急對水井、水塔及公共沐浴區等，展開大規模的加氯消毒作業。

