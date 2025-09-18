泰柬邊界又起衝突 柬國總理向聯合國秘書長告狀

泰國軍方17日拍攝與發布的空拍照顯示，泰國軍警（下方）在柬泰爭議邊境與柬埔寨民眾對峙。（法新社）

2025/09/18 17:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據18日公布的1封致呈聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的信函，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）指控說，泰國阻止20多戶柬國平民返回其位於泰柬爭議邊界的家園。但泰國軍方表示，這些柬埔寨居民「非法佔領」泰國領土。

今年7月底，泰柬在爆發歷時5天、造成雙方至少43人死亡的衝突後，達成停火協議。此為有著800公里邊界的泰柬因長期爭議不斷的邊境寺廟所爆發的最新衝突。2國此後便互控違反停火協議。

請繼續往下閱讀...

17日，泰國部隊在1座位於爭議邊境的村莊與民眾對峙時，朝數百名柬國抗議人士發射橡膠子彈與催淚瓦斯。柬國政府稱此舉造成近30人受傷，包括1名士兵與1名佛教僧侶。

洪馬內在信中日期為9月17日的信函中告訴古特瑞斯，泰軍自上月起「以架設鐵絲網與路障」等方式「擴大衝突區」，以及「強行」驅逐「長期定居」於柬國西北部班提米安夏省（Banteay Meanchey）的2個邊境村莊的柬國平民。

洪馬內寫道：「25戶人家被禁止進入家園與田地」，他並稱泰國軍方發言人已放話會驅逐更多柬國人，以致最後受影響者可能多達「數百戶人家約1000名居民」。

泰國陸軍發言人溫泰（Winthai Suvaree）18日在聲明中指出，涉及昨日暴力事件的柬國平民，「故意並非法長期佔領泰國領土」。溫泰還指控說，柬國村民在17日的衝突中以長木棍充當武器，意圖傷害泰國官員與破壞泰國設置的屏障，但柬國軍方人員卻袖手旁觀。

洪馬內還在信中告訴古特瑞斯，泰軍「有意動武奪取」沿泰柬邊界的另外17個處的領土。此外，洪馬內也已要求目前擔任東南亞國協（ASEAN）現任輪值主席國的馬來西亞，呼籲泰國勿對平民動武，以及「停止有計劃的強制驅離」。

泰柬今年7月爆發數十年來死傷最慘重的軍事衝突，30萬人被迫逃離位於邊境的家園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法