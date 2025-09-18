糗大！札克伯格亮相Meta新產品「AI 眼鏡」 現場試用連續出包

Meta執行長馬克・札克伯格（Mark Zuckerberg）日前在一年一度的Meta Connect大會上，重磅發表「AI智慧眼鏡」Ray-Ban Meta 系列及其他穿戴裝置。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕Meta執行長馬克・札克伯格（Mark Zuckerberg）日前在一年一度的Meta Connect大會上，重磅發表「AI智慧眼鏡」Ray-Ban Meta 系列及其他穿戴裝置，不料現場示範時卻連續出包，語音指令與手勢操作皆失靈，場面一度相當尷尬，札克伯格將故障歸咎於「WiFi太爛了」。

綜合外媒報導，在活動中，札克伯格展示了全新Ray-Ban Meta智慧眼鏡、具備抬頭顯示（HUD）功能的「Ray-Ban Display」，並透過連線美食創作者曼庫索（Jack Mancuso），現場演示AI如何協助料理。不過，當曼庫索請求AI協助調製「韓式牛排醬」時，系統未正確回應問題，反而直接跳到中段步驟，並重複：「你已經混合了基底材料，現在請刨梨並加入醬汁。」多次詢問無效後，曼庫索只好無奈收場，並自嘲「可能是WiFi搞砸了」。

札克伯格也苦笑回應：「最諷刺的是，你花了幾年開發科技，最後卻輸在WiFi上。」

然而尷尬還沒結束。稍後他又展示 Ray-Ban Display 眼鏡結合神經手腕帶的即時操作功能，並試圖用手勢接聽技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）打來的視訊電話。札克伯格多次嘗試皆未成功，最終還是博斯沃思親自上台「救場」，直言：「這WiFi真是太慘了。」

博斯沃思也表示，自己對現場出錯感到非常沮喪，並承諾將與團隊進一步除錯。他說：「這是我負責的團隊，我們一定會搞清楚問題出在哪。」

雖然現場示範頻頻出錯，但觀眾反應仍算正面。札克伯格笑稱：「你彩排了一百次，但正式演出永遠有可能出問題。」博斯沃思則補充：「這就是直播的魅力。」

