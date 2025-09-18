行賄前第一夫人 南韓統一教高層落網 會長韓鶴子否認涉案

南韓檢方18日對被控行賄的統一教領導人韓鶴子聲請逮捕令。圖為韓鶴子17日前往檢察官辦公室接受訊問。（法新社）

2025/09/18 16:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓檢察官18日要求對「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子發出逮捕令，理由是韓鶴子涉嫌對南韓前第一夫人金建希行賄與煽動湮滅證據。

82歲的韓鶴子17日才因涉嫌行賄南韓前總統尹錫悅之妻金建希與另一名知名議員，親臨負責調查金建希弊案的南韓獨立檢察組（獨檢組）辦公室接受訊問。

韓鶴子是統一教創辦人文鮮明的遺孀，她在被信徒奉為再臨主的文鮮明於2012年過世後，接任該教會領導職務。統一教推行集體婚禮與類邪教文化，長期以來備受爭議與飽受批評，然其影響力遠超越宗教，業務範疇涵蓋媒體、旅遊到食品分發等。

獨檢組助理朴商進（Park Sang-jin，譯音）表示，已於18日稍早聲請對韓鶴子的逮捕令；對韓鶴子的指控包括違反政治資金法、反貪腐法、煽動湮滅證據與監守自盜，「我們認為，韓鶴子竄改證據的風險極高，因此聲請逮捕令。」

預計法院將在下週稍早就核發該逮捕令是否合法，進行審查。

已遭檢方起訴的金建希被控收受價值8000萬韓元（約191萬台幣）賄賂，以交換協助統一教推動商業利益。金建希與韓鶴子皆否認有任何不法之舉，但統一教1名據信負責行賄的高層人員稍早已被捕。

