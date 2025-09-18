為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國設黃岩島自然保護區 專家笑了：縱火犯自封消防隊長

    黃岩島珊瑚礁已經在中國捕撈硨磲貝的影響下破壞殆盡，中國政府現在稱要設保護區，遭專家痛批「根本是縱火燒了房子後，在灰燼中自封為消防隊長」。（法新社）

    黃岩島珊瑚礁已經在中國捕撈硨磲貝的影響下破壞殆盡，中國政府現在稱要設保護區，遭專家痛批「根本是縱火燒了房子後，在灰燼中自封為消防隊長」。（法新社）

    2025/09/18 16:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院日前核准在具有爭議的南海黃岩島（我國稱民主礁）建立國家級自然保護區，來保護珊瑚礁，此舉升高與菲律賓本就緊繃的主權爭端，有專家指出，這項聲明更多的是出於地緣政治而非環境保護的考量，批該地區珊瑚礁已經在中國捕撈硨磲貝的影響下破壞殆盡，痛批「根本是縱火燒了房子後，在灰燼中自封為消防隊長」。

    據《美聯社》報導，環境與海洋科學學者表示，中國去年禁止的巨型硨磲貝捕撈活動已對黃岩島造成了嚴重破壞。過去幾十年來，硨磲貝作為象牙的替代品，越來越受歡迎，中國船隻在珊瑚礁間拖著螺旋槳挖蛤蜊，嚴重破壞當地生態。

    史丹佛大學追蹤海上「灰色地帶」（gray-zone）活動組織SeaLight的創始人兼負責人鮑威爾（Ray Powell）表示：中國「試圖強化其主權主張，同時轉移人們對其造成的環境破壞的關注——就像一個縱火犯燒毀了一處房產，然後在灰燼中自封為消防隊長。」

    澳洲樂卓博大學國際關係學教授斯特拉廷（Bec Strating）表示，設立自然保護區與其說是為了保護珊瑚礁，不如說是為了領土主張，她將此舉形容為「將環境問題武器化」。

    美國戰略與國際研究中心南海問題專家格雷格·波林在談到該保護區時表示：「如果你只宣布一小部分礁頂為保護區，也許他們可以在那裡重新種植一些珊瑚，培育一個小花園」，但波林強調：「『斯卡伯勒礁』（Scarborough Shoal，黃岩島別稱）是一片墓地……一切都死了。」

    鮑威爾質疑：「如果他們說我們要把它變成一個自然保護區，然後在那裡建造一條 3000公尺長的混凝土跑道和4個設施，那會很奇怪，對吧？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播