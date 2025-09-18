中國設黃岩島自然保護區 專家笑了：縱火犯自封消防隊長

黃岩島珊瑚礁已經在中國捕撈硨磲貝的影響下破壞殆盡，中國政府現在稱要設保護區，遭專家痛批「根本是縱火燒了房子後，在灰燼中自封為消防隊長」。（法新社）

2025/09/18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院日前核准在具有爭議的南海黃岩島（我國稱民主礁）建立國家級自然保護區，來保護珊瑚礁，此舉升高與菲律賓本就緊繃的主權爭端，有專家指出，這項聲明更多的是出於地緣政治而非環境保護的考量，批該地區珊瑚礁已經在中國捕撈硨磲貝的影響下破壞殆盡，痛批「根本是縱火燒了房子後，在灰燼中自封為消防隊長」。

據《美聯社》報導，環境與海洋科學學者表示，中國去年禁止的巨型硨磲貝捕撈活動已對黃岩島造成了嚴重破壞。過去幾十年來，硨磲貝作為象牙的替代品，越來越受歡迎，中國船隻在珊瑚礁間拖著螺旋槳挖蛤蜊，嚴重破壞當地生態。

請繼續往下閱讀...

史丹佛大學追蹤海上「灰色地帶」（gray-zone）活動組織SeaLight的創始人兼負責人鮑威爾（Ray Powell）表示：中國「試圖強化其主權主張，同時轉移人們對其造成的環境破壞的關注——就像一個縱火犯燒毀了一處房產，然後在灰燼中自封為消防隊長。」

澳洲樂卓博大學國際關係學教授斯特拉廷（Bec Strating）表示，設立自然保護區與其說是為了保護珊瑚礁，不如說是為了領土主張，她將此舉形容為「將環境問題武器化」。

美國戰略與國際研究中心南海問題專家格雷格·波林在談到該保護區時表示：「如果你只宣布一小部分礁頂為保護區，也許他們可以在那裡重新種植一些珊瑚，培育一個小花園」，但波林強調：「『斯卡伯勒礁』（Scarborough Shoal，黃岩島別稱）是一片墓地……一切都死了。」

鮑威爾質疑：「如果他們說我們要把它變成一個自然保護區，然後在那裡建造一條 3000公尺長的混凝土跑道和4個設施，那會很奇怪，對吧？」

