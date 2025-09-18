涉賄賂南韓前第一夫人 統一教主韓鶴子遭檢方聲押

統一教82歲最高領導人韓鶴子，遭南韓檢方聲請羈押。（法新社資料照）

2025/09/18 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴遭彈劾下台後，引爆的政壇風暴持續擴大，如今更延燒至爭議性的宗教團體。根據《法新社》與《韓聯社》報導，負責調查的特別檢察官團隊，18日以涉嫌賄賂前第一夫人、教唆湮滅證據等多項罪名，向法院聲請羈押「統一教」（Unification Church）的82歲最高領導人韓鶴子。

韓鶴子是統一教已故創始人文鮮明的遺孀，自其夫婿2012年逝世後，便接掌這個龐大的宗教與商業帝國。檢方指控，韓鶴子涉嫌在2022年，即尹錫悅當選總統那年，指示他人贈送包括名牌手提包與鑽石項鍊在內的奢侈品，給當時的第一夫人金建希，以換取尹錫悅政府對統一教相關事業的關照。金建希目前已因多起收賄與炒股案，遭逮捕起訴。

請繼續往下閱讀...

此外，韓鶴子還被控違反政治獻金法，以1億韓元（約新台幣220萬元）的現金，賄賂執政黨「國民力量黨」的重量級國會議員權性東。權性東已於16日因此案遭法院裁定羈押。檢方發言人朴商進（Park Sang-jin，譯音）表示：「我們認為韓鶴子湮滅證據的風險非常高，這促使我們尋求逮捕令。」

韓鶴子在18日歷經長達9個多小時的偵訊後，否認所有不法指控。她的律師辯稱，相關的行賄行為，皆是由1名教會前官員單獨所為。然而，檢方指出，韓鶴子先前曾3度以健康為由，拒絕到案說明，直到涉案的國會議員權性東遭羈押後，她才主動到案，顯示其有高度串證、滅證之虞。法院預計將在下週，開庭審理是否批准檢方的羈押聲請。

統一教全名為「世界和平統一家庭聯合會」，由文鮮明於1954年在南韓創立。其教義核心，是將文鮮明視為「再臨的彌賽亞」，並以其主持的「集體婚禮」聞名於世。然而，該教派長期以來也備受爭議，批評者指控其對信徒進行思想控制、財務剝削，具有強烈的「邪教」色彩。其影響力不僅限於宗教，更跨足媒體、觀光、食品等多元領域，建立起龐大的跨國事業版圖。

1999年，統一教創始人文鮮明和韓鶴子主持一場集體婚禮。（路透資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法