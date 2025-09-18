為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    牛排吃到一半昏迷不醒 34歲男被當「流浪漢」放生命喪街頭

    美國休士頓牛排館「KFFO Afro Steakhouse」一名客人（右）用餐時突然昏倒，卻被員工當成流浪漢丟到室外放生。（擷取自Google maps、GoFundMe）

    美國休士頓牛排館「KFFO Afro Steakhouse」一名客人（右）用餐時突然昏倒，卻被員工當成流浪漢丟到室外放生。（擷取自Google maps、GoFundMe）

    2025/09/18 17:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓日前傳出一起憾事，一名34歲男子在牛排館用餐時突然暈倒，卻因餐廳員工誤以為是無家可歸者而未通報急救，將他搬到室外棄置，最終釀成悲劇。男子家屬悲憤指出，如果當下有人撥打911，或許能挽回性命。

    綜合外媒報導，死者為傑西·莫布里（Jessie Mobley Jr.），8月7日獨自在休士頓牛排館「KFFO Afro Steakhouse」用餐到一半，突然陷入昏迷。員工卻未檢查其狀況，而是將他連同隨身物品一起移至餐廳外，直到隔天早晨才被路人發現已無生命跡象。當時他的臉部已經發紫，身上甚至有螞蟻在爬，嚇得路人趕忙報警。

    休士頓警方表示，餐廳員工誤判傑西是流浪漢，因此未撥打911求助。傑西的姑姑夏琳（Charlene Fogg-Drake）痛斥：「我原本想替他舉辦生日晚餐，他卻在35歲生日前一週離開了。為什麼沒有人報警？他們需要為此負責。」

    傑西的父親及繼母則透露，過去13年間已接連失去三個孩子，這次更難以承受，而且傑西的親生母親也是在34歲時過世。他們悲痛地說，「如果有人願意幫助他，而不是把他丟在外面，他或許不會死。即便只是打一通911電話，也能救他一命。」同時透露，見到遺體時，兒子的膚色已呈現黑紫並出現腐敗跡象，「那畫面太可怕了。」

    針對此事，牛排館業者拒絕回應。事件持續在當地引發關注，警方正釐清詳細經過。傑西的家人也在「GoFundMe」平台募款兒子的喪葬費用，「我們想好好紀念我們的兒子，但這些費用超出了我們自己的負擔能力」。

