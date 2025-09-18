紐約州校園手機禁令奏效 師生家長一致叫好

紐約州啟用學校手機禁令，不少師生與家長都表示，禁令已在短時間內顯著改善學習狀況與校園互動氛圍。（美聯社）

2025/09/18

〔即時新聞／綜合報導〕2025學年度開學，美國紐約州正式啟用全州公立與特許學校手機禁令，規定近百萬名學生在校期間不得使用具上網功能的個人裝置。此舉雖引發爭議，但不少師生與家長表示，禁令已在短時間內顯著改善學習狀況與校園互動氛圍。

《紐約郵報》報導，多位教師表示，學生在沒有手機干擾的情況下變得更專注、互動也更積極。布魯克林預備高中的歷史老師強森（Mr. Johnson）直言「這是學生與學校最好的轉變」。拿騷郡教師蘭蒂（Randi E.）也觀察到課堂間學生交流增加、校園衝突減少。不過，也有教師認為禁止午餐時間使用手機過於嚴格，建議在特定時段保留彈性空間。

面對禁令，有些學生認為影響不大，也有人認為這讓學習更有效率。例如，12歲的學生鄧恩（Noa Dunn）認為手機是學習上的「大干擾」，禁令反而讓同學更容易建立人際連結。但也有學生抱怨政策造成溝通不便，例如無法在午餐或空堂時與家人聯繫讓她感到焦慮，尤其當朋友臨時無法現身時也難以取得聯絡。

多數支持手機禁令的家長認為，學生在無手機干擾下能專注於學習與人際互動。多名家長認為禁令讓校園壓力減少、學生更能專注；更為學校創造了健康的學習環境。然而，也有家長擔憂，若孩子在身體不適或遇到突發危機（如校園槍擊）時，將無法即時聯繫家人或求助，認為政策仍應保留彈性應對突發狀況。

