頻傳外國人自駕釀車禍！日本將「台灣三寶」當負面實例介紹

日本電視以外國人自駕出遊造成交通事故的社會議題進行專訪，並在舉例中展示「台灣三寶」違規犯下的交通事故影像。（圖擷取自「ANNnewsCH」YoutTube）

2025/09/18 16:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自疫情趨緩後湧入各國觀光客，然而卻引發各種「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）亂象，其中外國人掀起「租車自駕」熱潮，更是為日本民眾帶來安全危害。對此，日本電視以相關議題進行專訪，並在舉例中展示「台灣三寶」違規犯下的交通事故影像，令不少台灣網友直呼「丟臉丟到國外」。

根據日媒《朝日電視台》15日報導，日本各地旅遊勝地發生外國觀光客自駕釀成的交通事故，正以驚人數字不斷攀升。以山梨縣警方統計數據為例，富士河口湖地區的租車顧客8成為外國人，且這些人在2023年造成417起租車物損事故、2024年增至770起，等於增加1.8倍；今年截至7月底的通報，已突破了600起，顯示相關問題愈發嚴重。

根據警方辦案紀錄，這些交通事故型態以自撞護欄、圍牆等單獨事故達7成，約2成則為因為會車、轉角碰撞等車輛相撞。對此，警方與租車公司從過往案例進行分析，認為外國人在日本發生交通事故的原因，包含「語言隔閡」、「駕車習慣不同」、「看不懂日本的特殊交通標誌」、「不熟悉日本當地交通規則與路況」等。

《朝日電視台》以今年8月初，一組台灣觀光客在山梨縣自駕，結果發生與其他車輛相撞事故為例。從租車公司提供的行車紀錄器畫面顯示，台灣駕駛至少有2次違規紀錄，首次是在行經一處十字路口時，忽略路面寫著代表駕駛需要「一時停止」、將車停下來停看聽的斗大交通標誌「止まれ」，並直直往前開，差點與路口車輛發生事故。

第2次則是在一處T型路口，這次台灣駕駛雖然有在寫有交通標誌「止まれ」的路口暫時提下，然而他並未注意右方來車，並強行插入左側車道，最終造成2車相撞事故，所幸只是車輛遭輕微擦撞，並未雙方並未出現重大死傷。另外，在北海道長沼町也傳出，一名美國籍駕駛闖越「止まれ」交通標誌，直接衝進路口釀撞車。

報導指出，過去日本曾發生一組新加坡家庭無視交通標誌，直接闖入路口並與大貨車對撞，造成車上母子喪命的悲劇。另據專家透露，有外國駕駛會將小徑當馬路，或是將車輛在狹窄的道路上，對行人與其他駕駛都造成風險；更不少日本居民也抱怨，時常目擊外國駕駛開著出租車誤闖非道路區域、或在停車場刮碰卻逕自離去。

但在外國駕駛種種不良駕車行為中，最讓日本居民最擔心的，莫過於他們行經校園前的路口時，並未將車輛減速，完全不顧學生與孩童安危，讓居民對此感到膽顫心驚。此外，隨著像是富士山等拍照打卡景點爆紅，讓當地住宅區與小巷，不僅湧入了大批遊客，還出現人潮與車輛在狹窄路面爭道等情況，導致交通事故不斷增加。

