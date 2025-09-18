為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    柯克案3大謎團！ 專家質疑「必有事前勘查」

    羅賓森於16日以視訊方式出庭，他在監獄中穿著厚重的防自殺外衣。（路透）

    羅賓森於16日以視訊方式出庭，他在監獄中穿著厚重的防自殺外衣。（路透）

    2025/09/18 15:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺一案的嫌犯被正式起訴後，更多案情細節浮上檯面，但與此同時，也留下了諸多懸而未決的謎團。根據《路透》深度分析報導，多位執法與槍械專家指出，關於兇嫌如何策畫、其確切動機，以及是否獨自犯案等關鍵問題，仍有待釐清。

    謎團一：槍手曾「事前勘查」？

    儘管嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）向其伴侶供稱，他策劃攻擊僅「一週多」，但專家們質疑，其行動的精準度，顯示了更為周詳的準備。監視器畫面顯示，羅賓森在槍擊案當天上午8點半便已抵達校園，數小時後才重返並登上屋頂狙擊點。前FBI特別探員葛雷（Kenneth Gray）質疑，他必定知道哪裡是好的射擊位置，而不是臨時起意隨便挑一個。

    謎團二：槍法非難事 動機仍不明

    槍械專家則指出，以兇嫌使用的、加裝了瞄準鏡的栓動步槍而言，從約146公尺外進行狙擊，「絕非難事」，甚至新手也能辦到。因此，此案的關鍵不在槍法，而在於動機。雖然羅賓森自白是因「受夠了他的仇恨言論」，其跨性別伴侶的身份也引發聯想，但檢方至今並未說明，究竟是柯克的哪一個特定觀點，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

    謎團三：孤狼或有共犯？

    此案最核心的未解之謎，在於羅賓森究竟是一匹「孤狼」，還是有共犯參與。前特勤局探員麥當勞（Bobby McDonald）表示，了解他是如何被激進化的，或有助於辨識下一次攻擊的警訊。儘管目前沒有證據顯示他與任何外部組織有關，但當局仍在持續追查，是否有人事先知情，或在其策畫過程中提供了任何協助。

