3度挑戰黨魁力拚日本第一女首相 高市早苗︰把人民的焦慮轉為希望

日本前經濟安保相高市早苗。（路透）

2025/09/18 15:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本執政黨自民黨臨時總裁選舉，將於本週進入關鍵表態期，目前已有多人宣布出馬，今（18）日稍早，前經濟安保相高市早苗與自民黨最高顧問麻生太郎會面，並向對方表達參選意願，預計在明（19）日召開記者會。日媒指出，倘若3度挑戰黨魁之位的高市早苗贏得競選，將會成為日本首位女首相。

綜合日媒報導，自民黨預計今年10月4日舉行新任總裁選舉，幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保相小林鷹之、前首相小泉純一郎次子兼現任農林水產大臣小泉進次郎等選舉熱門人選，陸續宣布參選。以支持激進貨幣寬鬆和財政支出政策聞名的保守強硬派、被視為繼承「安倍路線」的高市早苗，則遲遲未對外放出風聲。

直到日本時間18日下午1點（台灣時間中午12點），高市早苗才在接受媒體訪問透露，自己稍早與自民黨最高顧問麻生太郎會面，向其傳達參選自民黨總裁的決心，並獲得對方鼓勵與支持。報導指出，這是高市早苗繼2021年、2024年後，第3度挑戰黨魁之位，高市早苗預計19日針對參選自民黨總裁消息，召開正式記者會，以及發表政策主張。

高市早苗也提到，當前日本的政治課題是，把人們對日常生活與未來的焦慮，轉化為夢想與希望，「這也是一種能夠克服日本當前危機的強大政治。這也是一種能為民眾指明方向、指引大家前進的政治。而且，這更是一種穩定的政治。」

據了解，高市早苗表態宣布參選後，先前各界推測的選戰格局，確定由茂木敏充、小林鷹之、林芳正、高市早苗與小泉進次郎這5人展開角逐。另據日媒與網路媒體的調查，顯示近期在傳統電視媒體前曝光度極低、但網路社群平台聲量與追蹤數極高的高市早苗，其民調支持率28.0％，「日本媒體寵兒」小泉進次郎則以22.5％緊追在後。

