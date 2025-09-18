李在明：南韓與美同進退 但不輕忽對中關係

南韓總統李在明近日表示，在國際舞台上，南韓雖然與美國站在同一邊，但不會輕忽與中國的關係。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明近日在接受美國《時代雜誌》（Time）專訪時稱，在國際舞台上，南韓雖然與美國站在同一邊，但不會輕忽與中國的關係。

據《韓聯社》報導，18日刊登的就職百日專訪稿中，李在明表示，在國際新秩序和美國主導的供應鏈體系下，韓方將與美國攜手共進，但也有必要維護好韓中關係，否則將被推向兩大陣容對峙的最前線。他同時強調，韓方進一步鞏固韓美關係，有望為地區交流合作發揮橋樑作用。

李在明指出，國內政局趨穩就是其就職後取得的最大成果。他說，南韓正面臨嚴重危機，政府此時要推動經濟重回正軌，保障國民享有更多機會。對於韓美經貿磋商，李在明坦言美方提出「苛刻條件」，並表示，若政府全盤接受，自己可能遭到彈劾。因此政府要求美方拿出合理的方案。

李在明接受專訪的當天，恰為中國抗日戰爭勝利80週年紀念日。李在明表示，「中方似乎希望由我來出席活動，但我沒有再作詢問。」被問及是否會以改善對北韓關係為由，推薦美國總統川普（Donald Trump）為諾貝爾和平獎候選人時，李在明說，若相關問題取得實質性進展，川普將成為唯一可獲此殊榮的人選。

