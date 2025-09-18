憂帶病入侵！超過5萬南韓人連署要求「取消中國團客免簽」

南韓大批民眾上街高舉反對中國免簽入境等標語。（翻攝自Threads）

2025/09/18 14:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓反中情緒愈來愈強！該國本月底即將對中國旅行團實施免簽證入境計劃，不料面臨國內強烈反彈聲浪，截至17日，已累計超過5萬2000名公民簽署請願書，要求政府撤回該計劃。據請願者稱，主要擔心免簽會導致「機場瘧疾」發生，威脅南韓公共衛生。

《韓國時報》 報導，這項免簽證計劃原定於9月29日至明年（2026年）6月實施，但自消息曝光後，招致南韓輿論大量批評。根據這項新舉措，透過認證旅行社入境的3人或3人以上中國公民，將可免簽入境南韓，最長停留15天。

該政策旨在振興旅遊業。不過，發起這份請願的申請人告訴媒體，他們最擔心的一點是，免簽會導致疾病透過機場「入侵」南韓國內。請願者指出，中國廣東省近期爆發蚊媒病毒疫情，已記錄超過1萬例病例，請願者強調，受感染的蚊子可能透過飛機跨境傳播，這種現象又被稱作「機場瘧疾」（airport malaria），或更廣義的說是「機場媒介傳染」，是一種公認公共衛生風險。

請願者在國會網站上寫道，南韓政府為人民的健康把關，應該立即撤銷免簽政策。「我們要求對中國團客免簽入境相關風險，進行徹底監測與應對措施。」

