遊客注意！ 沖繩住宿稅最快明年4月上路

2025/09/18 14:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕在遊客爆量、引發「觀光公害」的沉重壓力下，廣受台灣人喜愛的度假天堂沖繩，決定向旅客開徵住宿稅。根據《琉球新報》等日媒報導，沖繩縣議會週三在全體會議上，無異議全票通過了「住宿稅」相關條例，力拚在2026年4月正式上路，屆時前往沖繩旅遊的成本將會增加。

反制觀光公害 實現使用者付費

此項新稅制的推動，其背後最主要的原因，是為了反制近年來日益嚴峻的「觀光公害」（Overtourism）。隨著疫情後旅遊業的強勁復甦，大量湧入的遊客，已對沖繩當地的交通、垃圾處理、自然環境與居民生活品質，造成了難以負荷的壓力。沖繩縣政府希望藉由開徵住宿稅，落實「受益者負擔」的公平原則，讓享受觀光資源的旅客，為其所產生的外部成本，分攤一部分的維護費用。

住宿稅將採「定率制」為住宿費的2%

根據已通過的條例，住宿稅將採「定率制」，稅率為住宿費的2%，並設有收費上限，每人每晚最高為2000日圓（約新台幣410元）。沖繩向來是台灣民眾最愛的旅遊目的地之一，一旦住宿稅正式開徵，以一般商務旅館1晚8000日圓計算，每人就要多付160日圓稅金；若入住高檔度假村，每晚2萬日圓的房費就得多繳400日圓，4天3夜的沖繩行程，光住宿稅就可能多花上千台幣。

接下來，包括石垣市、恩納村等5個觀光客最集中的市町村，將把法案送交各議會審議，通過後將聯合向總務大臣申請核可，預計3個月內就能獲得批准。之後經過約1年的公告期間，2026年4月住宿稅就會正式上路。縣府估算，開徵住宿稅後，每年約可帶來78億日圓（約新台幣16億元）的稅收，將用於改善觀光基礎設施與補助離島醫療。

