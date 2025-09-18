高市早苗宣布參選自民黨黨魁 21日安倍生日辦全國大造勢

高市早苗今日宣布參選自民黨黨魁，並準備在21日安倍生日辦全國大造勢。（法新社）

2025/09/18 14:23

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本自民黨總裁選舉，被視為是2大「本命」的參選人前經濟安保相高市早苗與農林水產相小泉進次郎，刻意將出馬記者會壓線安排在本週的最後兩天舉行。其中高市今天宣布參選，並預定19日舉行記者會發表政策藍圖，21日則將在東京舉辦全國造勢大會，由於9月21日正好是前首相安倍晉三的生日，有強調高市延續「安倍路線」的效果。

自民黨在9月8日確定將舉辦臨時總裁選舉後，高市比起其他4位對手，在電視媒體的曝光度極低，但在社群平台和YT頻道擁有大量粉絲的她，仍具有很大的網路聲量。比起前兩次參選，高市這次與其說是挑戰者，更具有「大物」的氣勢，原本外傳會在17日舉行出馬記者會，也延後兩天在19日舉行，一般認為這是為了觀察對手的動向，做出最萬全的應對。

請繼續往下閱讀...

她預定21日晚間在東京舉辦全國造勢大會，日本保守派知名媒體人櫻井良子將為她站台，雖然東京會場僅能容納百人參加，但屆時將在全國25個地方的會場同步連線，並開放網路直播。

有意思的是，9月21日是安倍的生日，高市被認為是這次總裁選舉中最能延續「安倍路線」的參選人，高市在2021年第一次參選自民黨總裁時，獲得安倍的力挺。今年7月8日安倍的忌日當天，她也和安倍遺孀昭惠夫人一起到安倍家墳前上香，並表明將讓日本重新站起來。

安倍的親信、財務相加藤勝信近日投誠小泉陣營，引起保守派陣營的譁然。安倍與加藤從父執輩就有密切關係，安倍的母親洋子夫人和加藤的岳母睦子夫人形同「閨密」，兩人生前多次結伴出席台灣在東京舉辦的國慶酒會。加藤的大姨子、前內閣官房參與加藤康子忍不住在社群平台爆料，2021年安倍曾直接打電話要她支持高市，而且當時也交代加藤勝信要支持高市，所以對於妹婿的倒戈讓她感到很吃驚。

另一位總裁選舉的「大本命」小泉進次郎，預定20日壓線舉行出馬記者會，他的競選團隊目前集合了前首相岸田文雄的親信木原誠二、首相石破茂的親信齋藤健，還有安倍的親信加藤，背後則有前首相菅義偉的力挺。

小泉近日宣布將會繼承部分「石破路線」，一般認為這是為了爭取石破的黨員票。相對於高市的「安倍路線」，這次的總裁選舉，也可說是一場石破與安倍的路線之戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法