南韓海警救中國翁殉職 驚曝高層下「封口令」、搜救耽擱等黑幕

2025/09/18 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川海洋警察署永興派出所34歲海警李在錫，11日凌晨為救援因捕撈海鮮而受困潮間帶的中國籍老翁，將救生衣讓給對方後，不幸遭海水沖走殉職。事件引發社會震驚，也揭露海警內部管理漏洞、勤務日誌造假、救援延誤，以及高層禁言指示等多重爭議。

綜合韓媒報導，依南韓海警內部規定，外勤應至少兩人一組，但李在錫因同事休息，被迫單獨出勤。遺屬指出，若遵守規定，悲劇或許可以避免；同僚也表示，這是首次見到單人出勤情況，感到困惑。

國會議員文大林（Moon Dae-rim，音譯）揭露，勤務紀錄與真實狀況不符，質疑派出所涉嫌造假。依《派出所及駐在所運營規則》，夜間休息不得超過3小時，且值班勤務通常避免重疊。但現場狀況卻顯示違規。

勤務日誌雖載明李在錫所在小組的休息時間為10日晚間10點至翌日凌晨1點，另外一組則於11日凌晨1點至4點進行休息。但實際上，李在錫的休息時段被安排在10日晚間8點至翌日凌晨2點，共6小時；另外4名海警則在10日晚間9時至翌日凌晨3時進行6小時的休息。這導致事發當下，崗位僅剩他與一名組長值勤，李在錫因此獨自前往救援，直到凌晨3點無人機公司再度通報危險，其他同僚才得知他已單獨出勤。

搜救李在錫的過程亦存在多項疏失，無人機巡邏公司凌晨3時9分通報李警官遭遇險境，建議增派人手，但海警調度裝備時卻屢遇困難，包括找不到巡邏車備用鑰匙、動力衝浪板搬運問題，以及直升機誤判座標、橡皮艇引擎過熱、設備電池耗盡等狀況，導致正式搜索延誤近40分鐘

此外，李在錫的同事們15日在殯儀館召開記者會披露，仁川海警署長曾要求同仁保持沉默，不得回答記者、遺屬、同事等人的問題，但他們決定在調查中揭露真相，以糾正被扭曲的事實。

面對社會輿論與總統李在明的「徹底調查」指示，南韓海警廳已對仁川海警署長、永興派出所所長等3人下達停職待命命令，並重新制定獨立調查方案。海警廳長金容珍也已為此事故負責並表明辭意。

