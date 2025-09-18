人間地獄！土庫曼同志淚訴「被多次下藥強暴」 獄警竟笑了

流亡波蘭的土庫曼同志運動者奧馬羅夫（David Omarov），是唯一一位公開發聲的土庫曼同志運動者，勇敢揭露自己在家鄉因同志身份，而遭到強暴、酷刑等駭人聽聞的迫害，但其家人卻因此在國內遭到報復。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕2名成功逃離全球最封閉獨裁國度之一土庫曼的男子，近日打破沉默，向國際媒體揭露了他們因身為同志，而在家鄉遭受煉獄般的迫害。這些罕見的第一手證詞，血淋淋地控訴了他們如何被毆打、強暴、酷刑，以及被視為需要「治癒」的病人。

根據《法新社》的深度報導，化名為阿爾斯蘭（Arslan）的29歲男子表示，他在2018年因「雞姦罪」被判刑入獄。在獄中，他遭到1名殺人犯舍監下藥後多次強暴。當他鼓起勇氣向監獄主管報告時，得到的回應卻是：「他笑了，說我被關進來就是為此。」

另1名倖存者，29歲的愛滋病毒陽性者奧馬羅夫（David Omarov）則控訴，他在被安全部門拘留期間，遭到酷刑逼供，施暴者甚至戴上手套毆打他，以「避免沾到我的血」。奧馬羅夫悲痛地說：「最糟糕的是，沒有人聽得到你的尖叫。」

以「傳統價值」為名 行法西斯之實

在土庫曼，同性戀關係被視為刑事犯罪。當局在聯合國辯稱，這是因為其違背了土庫曼人民的「傳統價值」。然而，奧馬羅夫痛批，這根本是「民間法西斯」（folk fascists）。人權觀察等組織指出，在這個由強人別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）家族，以類似北韓金氏的個人崇拜方式統治的國家，同志社群經常被送往監獄或精神病院，因為當局將他們視為需要被「治癒」的病人。

如今已在波蘭獲得庇護的奧馬羅夫，是唯一一位公開發聲的土庫曼同志運動者。他為此付出了慘痛的代價，不僅收到死亡威脅，在國內的家人也遭到報復，父親人間蒸發，兄弟則被人刺傷。儘管如此，他仍堅持在波蘭一邊在超市打工，一邊為國內的同志社群發聲。他想告訴家鄉的同志：「你不是國家的恥辱，你值得被愛，你不是一個錯誤。」

圖為土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat）市中心，由獨裁者打造的、金碧輝煌的白色大理石城。然而，人權組織指出，在這座奢華的城市表象之下，同志等少數群體正遭受著系統性的、殘酷的人權迫害。（法新社）

