即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　國際

    畫面曝！南韓海警脫救生衣 為了救捕撈海鮮中國翁不幸殉職

    南韓30多歲海警李在錫脫下救生衣給中國老翁，不幸殉職。（本報合成，擷取自X）

    南韓30多歲海警李在錫脫下救生衣給中國老翁，不幸殉職。（本報合成，擷取自X）

    2025/09/18 14:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川市甕津郡11日凌晨發生一起殉職事故，一名30多歲的海警李在錫在執行救援任務時，將救生衣脫下交給一名受困潮間帶的中國籍老翁，卻在護送返回岸邊途中不慎遭海水沖走，最終殉職。事件震驚社會，也引發對作業程序是否違規的質疑。

    綜合韓媒報導，當時70多歲的中國老翁因捕撈海鮮遇漲潮受困，李在錫趕赴現場後，先將救生衣讓給中國老翁，並試圖帶其脫險。未料途中兩人被大浪捲走，老翁在凌晨4時許由直升機救起，雖有多處割傷與失溫，但生命無虞；李在錫直到上午9時才尋獲，送醫搶救仍不治。

    事故前的影片顯示，李在錫脫下救生衣給中國老翁，手持手電筒和通訊設備交給老翁，即使在波濤洶湧中跌跌撞撞，仍持續透過無線電回報，甚至揮手示意空中的無人機，展現專業與堅守。

    然而，依照規定海警出勤應至少兩人一組，但李在錫當時卻獨自行動。遺屬憤怒表示：「若遵守規定，悲劇就不會發生」，質疑值勤單位為何僅派他一人出動。李的同僚也坦言，這是首次見到單獨派遣的情況，感到困惑。

    遺屬進一步要求徹查派遣流程，強調「必須杜絕第二起李在錫事件」，並呼籲總統李在明親自出面回應。南韓國會議員則指出，李在錫因同僚休息被迫獨自值勤，明顯違反規定，要求政府全面檢討並釐清責任。

