畫面曝！南韓海警脫救生衣 為了救捕撈海鮮中國翁不幸殉職

2025/09/18 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川市甕津郡11日凌晨發生一起殉職事故，一名30多歲的海警李在錫在執行救援任務時，將救生衣脫下交給一名受困潮間帶的中國籍老翁，卻在護送返回岸邊途中不慎遭海水沖走，最終殉職。事件震驚社會，也引發對作業程序是否違規的質疑。

綜合韓媒報導，當時70多歲的中國老翁因捕撈海鮮遇漲潮受困，李在錫趕赴現場後，先將救生衣讓給中國老翁，並試圖帶其脫險。未料途中兩人被大浪捲走，老翁在凌晨4時許由直升機救起，雖有多處割傷與失溫，但生命無虞；李在錫直到上午9時才尋獲，送醫搶救仍不治。

事故前的影片顯示，李在錫脫下救生衣給中國老翁，手持手電筒和通訊設備交給老翁，即使在波濤洶湧中跌跌撞撞，仍持續透過無線電回報，甚至揮手示意空中的無人機，展現專業與堅守。

然而，依照規定海警出勤應至少兩人一組，但李在錫當時卻獨自行動。遺屬憤怒表示：「若遵守規定，悲劇就不會發生」，質疑值勤單位為何僅派他一人出動。李的同僚也坦言，這是首次見到單獨派遣的情況，感到困惑。

遺屬進一步要求徹查派遣流程，強調「必須杜絕第二起李在錫事件」，並呼籲總統李在明親自出面回應。南韓國會議員則指出，李在錫因同僚休息被迫獨自值勤，明顯違反規定，要求政府全面檢討並釐清責任。

순직한 경찰관분 짱개에게 조끼 강탈당하는모습

이런데 혐중운운하며 무비자로 단체관광객받겠다고하고, 조선족들에게 투표권주고, 중국비판시위막겠다는 가짜대통령 https://t.co/LngqerrIRH pic.twitter.com/IkpmqQrGhA — 쥐잡이 （@DJ_DDD01234567） September 11, 2025

故이재석 경사 생전 마지막 모습



70대 중국인 구조 후 30분동안 생존수영으로 버티셨는데

30분이라는 시간동안 구조가 안된게 진짜 정말일까요?

믿기지가 않는데. .



삼가 고인의 명복을 빕니다 pic.twitter.com/5EgsXtmqwv — 로니 （@lonnie9484） September 17, 2025

