打破沉默！以色列襲擊加薩 美參議員桑德斯用「種族滅絕」形容
美國無黨籍參議員桑德斯17日表示，以色列在加薩犯下種族滅絕罪。（路透）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）17日表示，以色列在加薩犯下種族滅絕行為，並強調此結論不容置疑。此番言論使他成為首位使用種族滅絕一詞形容以色列襲擊加薩的美國參議員。
根據衛報（The Guardian）報導，桑德斯17日在參議院網站上發表聲明，標題為「這是種族滅絕，意圖昭然若揭」。桑德斯在文中指出，在加薩220萬人口中，至少有6.5萬人死亡和16.4萬人受傷。
桑德斯補充，以色列軍事資料庫數據顯示，加薩死者有83%是平民。他還引用以色列官員的言論，作為以色列企圖進行種族滅絕證據，例如以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）稱巴勒斯坦人為禽獸，另以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotric）說加薩將被徹底摧毀。
桑德斯說，哈瑪斯2023年10月7日針對以色列的攻擊事件造成約1200人死亡，對此以色列有權利自衛。但以色列過去2年做的不僅僅是自衛，而是對巴勒斯坦人民發動全面戰爭。
桑德斯表示，面對種族滅絕，美國必須利用一切影響力要求以色列立即停火，並透過聯合國大規模提供人道援助和採取初步措施，讓巴勒斯坦人擁有自己的國家。
值得注意的是，聯合國專家獨立調查委員8日才指出，以色列的行動符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》的定義。
