虎鯨攻擊事件升級！葡萄牙遊艇遭猛撞擊沉 5人驚險獲救

2025/09/18 13:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕虎鯨（Orca）攻擊船隻的事件，在歐洲伊比利半島外海再度升級。根據英國《獨立報》報導，一艘載有5人的觀光遊艇，上週六（13日）在葡萄牙外海，便遭到一群虎鯨猛烈撞擊後沉沒，船上人員在千鈞一髮之際驚險獲救。

這起事件發生於葡萄牙首都里斯本附近的豐特達泰利亞（Fonte da Telha）海灘外海。葡萄牙國家海事當局表示，他們在13日中午12點半左右接獲通報，稱有船隻「與虎鯨發生互動」。目擊者用手機拍下的驚險畫面顯示，一頭虎鯨反覆、猛烈地衝撞遊艇側面，導致船身劇烈搖晃並開始進水，拍攝者忍不住驚呼：「我的天啊！」

當局隨即派遣救生艇前往現場，所幸在船隻完全沉沒前，船上5名船員已由附近一艘觀光船隻協助救起，全員身體狀況良好，無需醫療協助。然而，這艘屬於Nautic Squad俱樂部的船隻，最終完全沉入海中。同一天稍晚，在鄰近的卡斯凱斯灣（Bay of Cascais），又發生了第2起虎鯨與船隻的遭遇事件，船上4人同樣被安全撤離。

攻擊行為成謎 5年已記錄數百起案例

自2020年5月以來，研究人員已在伊比利半島周邊海域，記錄到數百起虎鯨衝撞、啃咬船舵等「互動」事件。儘管科學家對其背後動機（究竟是嬉戲、好奇還是具有攻擊性）仍眾說紛紜，但此次直接導致船隻沉沒的案例，無疑為這種神秘的行為模式，增添了更多危險性與不確定性。

