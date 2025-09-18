藉柯克案撕裂美國！中俄伊聯手發動認知戰 川普卻自廢武功

中俄伊藉柯克案猛打認知戰，一週狂提6200次散播陰謀論。（法新社）

2025/09/18 13:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺案，正迅速演變為一場針對美國的全球性認知作戰。根據法新社報導，美國假訊息監督組織「新聞防衛」（NewsGuard）17日發布警告，指出中國、俄羅斯與伊朗三國的官方媒體，正大規模利用此一悲劇，散播數千條假訊息與陰謀論，意圖加劇美國的政治對立。

報告指出，自柯克上週遇刺以來，中、俄、伊三國官媒提及他名字的次數，已高達6200次。三國的抹黑手法各有不同：俄羅斯官媒將矛頭指向烏克蘭，謊稱此案與柯克反對軍援基輔有關；伊朗官媒則將其歸咎於以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）的報復行動；中國的媒體與評論員，則散播兇嫌曾捐款給川普陣營等不實訊息，藉此嘲諷美國內部的分裂。

川普政府自廢武功 裁撤反制部門

然而，在敵對國家認知作戰火力全開的同時，美國自身的反制能力卻引發嚴重憂慮。報告揭露，川普政府已在今年四月，以「維護言論自由」為名，裁撤了美國國務院底下，專責追蹤與反制外國假訊息的關鍵部門——「反外國資訊操弄與干預中心」（R/FIMI hub）。《金融時報》更報導，國務院上週已通知歐洲盟邦，終止拜登政府時期簽訂的、旨在共同反制假訊息的合作備忘錄。

此一「自廢武功」的舉動，引發專家高度警惕。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）上週便曾警告：「我們看到的是，我們的敵人想要暴力。我們有來自俄羅斯、中國、世界各地的機器人，正試圖灌輸假訊息並鼓勵暴力。」

在敵人利用美國的政治危機，大肆煽風點火之際，華府的反制能力卻不增反減，已為美國的民主穩定，埋下巨大隱憂。

