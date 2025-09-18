中國「警車」闖紅燈撞飛綠燈機車後疑「肇逃」 離譜影片曝

機車被撞的零件噴飛。（圖擷取自李穎X）

2025/09/18 12:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕警車居然肇事逃逸？中國昨日傳出一起離譜車禍，一輛警車在路口「闖紅燈」撞飛一綠燈就起步的機車，隨後飛速駛離，相關影片流出後，不少網友看不下去，直呼誇張。

旅義華裔作家李穎昨（17）日在X發佈影片表示，當天浙江省嘉興市嘉善縣，發生一起警車闖紅燈撞飛機車的事故。影片中可見，該輛被撞機車在綠燈後起步，但立刻遭側向飛速駛來的警車攔腰撞上，而警車肇事後竟高速駛離；影片可見警車閃爍警燈，但並不能聽到是否有鳴響警笛。

所幸，儘管機車被撞得嚴重毀損，零件噴飛散落滿地，但騎士並未被撞飛，沒多久就能自行起身。事發一天後，目前未見當地相關機關對此回應。

影片下方，網友紛紛留言表示：「拍下影片的車有麻煩了」、「警車沒撞壞啊？」、「人沒事真是萬幸」、「這跟當年成吉思汗鐵騎橫衝直撞有啥區別？」、「警察比土匪惡霸狠多了」、「真是命大」。

