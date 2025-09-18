為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國「警車」闖紅燈撞飛綠燈機車後疑「肇逃」 離譜影片曝

    機車被撞的零件噴飛。（圖擷取自李穎X）

    機車被撞的零件噴飛。（圖擷取自李穎X）

    2025/09/18 12:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕警車居然肇事逃逸？中國昨日傳出一起離譜車禍，一輛警車在路口「闖紅燈」撞飛一綠燈就起步的機車，隨後飛速駛離，相關影片流出後，不少網友看不下去，直呼誇張。

    旅義華裔作家李穎昨（17）日在X發佈影片表示，當天浙江省嘉興市嘉善縣，發生一起警車闖紅燈撞飛機車的事故。影片中可見，該輛被撞機車在綠燈後起步，但立刻遭側向飛速駛來的警車攔腰撞上，而警車肇事後竟高速駛離；影片可見警車閃爍警燈，但並不能聽到是否有鳴響警笛。

    所幸，儘管機車被撞得嚴重毀損，零件噴飛散落滿地，但騎士並未被撞飛，沒多久就能自行起身。事發一天後，目前未見當地相關機關對此回應。

    影片下方，網友紛紛留言表示：「拍下影片的車有麻煩了」、「警車沒撞壞啊？」、「人沒事真是萬幸」、「這跟當年成吉思汗鐵騎橫衝直撞有啥區別？」、「警察比土匪惡霸狠多了」、「真是命大」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播