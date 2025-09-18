搭機想免費升艙？空姐曝最簡單秘訣「只要說一句話」就有機會

出國搭飛機最夢幻的事，莫過於不用多花錢就能升等到頭等艙。示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕出國搭飛機最夢幻的事，莫過於不用多花錢就能升等到頭等艙。最近一名現役空姐就在社群平台大方分享「免費升艙密技」，其中最簡單的一招甚至只要說一句話，就有機會升級到頭等艙，這名空姐指出，只要你是護理師、警察、醫生等特殊職業，在登機前告訴地勤人員就行！即便不能升等，也能換到出口排（Exit Row）的舒適位置。

根據《每日郵報》報導 ，這位名叫「Cierra Mistt」的空服員，在 TikTok 和 Instagram 上擁有高人氣，經常分享航空業幕後秘辛與旅遊技巧。她近日在影片再次分享升級艙等的秘訣，並透露一個「只要一句話」就可能成功升等的小撇步：「只要是醫護人員、消防員、警察等職業 ── 簡單的說，就是能在飛機發生緊急狀況時協助我們的人，只要在登機前主動告知地勤人員即可。」她還透露這招她「看過上千次都有效」。

她表示，航空公司會記下這些資訊，雖不一定直接升到頭等艙，但通常至少會安排到出口排（Exit Row），不僅腿部空間更寬敞，也比較舒適。而這些位子也常被視為升等前的「隱藏版福利」。不過她也提醒，「萬一發生緊急狀況，你就必須協助我們。」

此外，她也分享另一個小技巧，如果航班沒有坐滿，航空公司會為了飛機重心平衡而調整座位分配，而「坐在最後一排」的乘客，最有可能被往前移動，甚至升到商務艙或頭等艙。

此外，她也分享一個適用於滿員班機的妙招。她表示，如果聽到廣播說班機滿了，並尋求自願者改搭稍晚的班機，這時候要注意，航空公司通常會開出某些補償，但不要一開始就接受。她建議，可以主動找到工作人員，提出一個預期的現金補償金額，「最後在他們幫你改訂下一班飛機時，記得要求他們把你安排到頭等艙，作為你配合延後搭機的補償。這個方法在99%以上的情況下都有效。」

她也建議，如果你沒有急著抵達目的地，可以主動和登機口人員溝通，並「帶點小禮物」像是巧克力或咖啡禮卡，表現出善意，就有機會爭取到免費住宿、餐點，甚至升等到頭等艙。

許多網友看完影片後紛紛留言表示驚訝，「我是護理師竟然不知道可以這樣！」、「學起來了，出國前先準備禮卡」、「沒想到一點小技巧差這麼多」。

