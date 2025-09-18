手腳腰綁鐵鍊、被槍瞄準、喝汙水…南韓工程師親吐遭美拘留經歷

美國移民執法部門4日突襲搜查現代汽車和LG能源解決方案公司在喬治亞州生產電動車電池的工廠，逮捕約300名韓籍員工。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一次短期赴美出差，竟被當成重罪犯！美國移民執法部門9月初突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名韓籍員工，成轟動一時的國際事件。獲釋的南韓工程師近日回憶遭美拘留一週的經歷，稱除了手、腳和腰部都被上鍊銬，還被舉槍對準「你知道那些槍射出的紅色雷射點嗎？太可怕了。」

綜合媒體報導，44歲南韓工程師趙永錫（音譯，Cho Young-hee）說，當時美國移民局突擊搜查他工作的喬治亞州現代汽車一處建築工地時，他第一反應是一頭霧水。他不清楚那些拿著槍、開著裝甲車的人是來做什麼的，現場也找不到英韓翻譯。他猜測，這或許是某種檢查。

他說，「直到他們給我們戴上手銬，還給我們上了鐵鏈」。「那一刻我們才意識到，我們並不是簡單地被轉移。」

當天也被拘留的哲榮（音譯，Chul-yong）表示，他們試圖說明自己的身份，即便有人出示簽證資料，仍被逮捕，當時場面驚恐不已，他稱有些執法人員對準工人舉槍。「你知道那些槍射出的紅色雷射點嗎？太可怕了，有些人恐懼得不斷顫抖。」

哲榮痛訴，他腳踝和腰上均被套上鍊帶，鍊帶連接著手銬。「太緊了，我連用手摸臉都做不到。」哲榮是一名軟體工程師，原本計劃在美停留約一個月，但在第6天就被捕。

30歲的永鎮是LG的工程師、分包商，原定在當地待5週，也被帶到拘留中心，與60至70名其他人關在同一房間。「我當時驚恐症發作，只站著顫抖」，房間非常寒冷，「我只穿短袖，晚上就把手伸進衣服裡，用毛巾包著身體取暖。」他透露，「最糟的是水，聞起來像污水，我們盡量少喝。」

儘管永鎮如今已返韓與家人團聚，仍難以消化當時的經歷。他回憶返韓當晚走出機場時，「我覺得自己是空洞的，直到我媽媽煮飯給我吃，我才真正崩潰，第一次哭了出來。」

此外，有被捕南韓工程師的妻子怒批，當時她在南韓接到電話，得知丈夫被拘留。她起初以為是詐騙，直到看到新聞，看到身為LG新能源員工的丈夫戴著鐐銬，她心都碎了。她說：「把他當成重罪犯一樣對待——這讓我非常憤怒。」

一名拘留者的手腳腰部被美國移民執法人員戴上鍊銬。（路透資料照）

