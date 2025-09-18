惡人先告狀！中國防長香山論壇嗆美霸權 批航行自由

中國國防部長董軍18日在官方主辦的「香山論壇」開幕式上發表演說。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在自身軍事擴張與對外脅迫行為日益引發國際關切之際，中國卻在北京上演了一場「惡人先告狀」的戲碼。根據法新社報導，中國國防部長董軍18日在官方主辦的「香山論壇」開幕式上發表演說，通篇不點名地抨擊美國，痛批其「霸權邏輯與霸凌行徑」。

在這場被視為中國意圖與新加坡「香格里拉對話」分庭抗禮的國際論壇上，董軍向來自約100個國家的代表表示，世界和平正面臨「新的威脅與挑戰」。他聲稱：「冷戰思維、霸權主義與保護主義的陰雲仍未散去。」

他並警告：「必須警惕並反對那些以新形式偽裝的霸權邏輯與霸凌行徑。」這些言論，被廣泛解讀為是對近年來與中國在經濟及地緣政治上激烈競爭的美國，所發出的含蓄批評。

挑戰航行自由 暗諷南海仲裁

董軍的發言，也直接觸及了敏感的南海議題。在近期中國海警船才剛對菲律賓船隻發動水砲攻擊的背景下，他卻聲稱：「某些區域外國家倡導的所謂航行自由，以及某些聲索國倡導的所謂國際仲裁，公然挑戰了國際關係的基本準則。」此番言論，無疑是將美國主導的航行自由任務，以及2016年海牙常設仲裁法院否定其南海主權聲索的裁決，一併打為非法。

閱兵後談和平 意圖爭奪話語權

報導指出，董軍的演說，距離中國兩週前才剛為紀念抗戰勝利、邀請俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩等獨裁者，一同出席並展示大量新式武器的大規模閱兵，僅僅相隔不久。法新社分析指出，北京正試圖將自身塑造為烏克蘭與加薩等全球衝突的調解者，藉由主辦此類論壇，意圖在國際安全事務上，爭奪與西方國家相抗衡的話語權。

