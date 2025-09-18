阿富汗5省突斷網 神學士：防止不道德活動

阿富汗神學士政府週三宣布在該國北部地區實施網路禁令。圖為阿富汗首都喀布爾的行動通信基地台。（歐新社）

2025/09/18 13:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，塔利班）政府當地時間週三（17日）宣布，即刻在阿富汗北部地區實施網路禁令，理由是「防止不道德活動」。該伊斯蘭基本教義派組織此前曾對網路色情、異性透過網路培養關係表示擔憂。

《路透》報導，這是神學士2021年再度在阿富汗執政以來，首次實施此類網路禁令。神學士稍早已頒布多項措施，包括禁止女性就讀中學、禁止女性從事多個領域工作。

網路禁令將涵蓋該國北部5個省分，昆都茲省（Kunduz）、巴達卡珊省（Badakhshan）、巴格蘭省（Baghlan）、塔喀省（Takhar）和巴爾赫省（Balkh），幾乎涵蓋了該國北部的人口稠密區。

神學士官員表示，限制僅包含透過光纖電纜連接的有線網路；行動數據等無線網路目前仍可使用。根據各省發布的聲明，所有連線均已切斷。

聲明寫道：「採取這項措施是為了防止不道德的行為。」聲明補充，將為基本需求提供替代方案。切斷有線網路將導致企業、家庭無法正常上網。

美國前駐阿富汗和伊拉克大使哈里札德（Zalmay Khalilzad）表示，實施禁令的理由非常荒謬。「如果色情內容令人擔憂，那麼它很容易被（以其他方式）過濾，就像在其他伊斯蘭國家一樣。許多伊斯蘭國家都這麼做。」

神學士去年底正式頒布了多項道德禁令，包括要求婦女蒙面、男性蓄鬍、汽車駕駛不得播放音樂等。神學士對女性權利和言論自由的打壓，已引起了人權組織和許多外國政府的嚴厲批評。

