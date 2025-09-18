為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普訪英遇險情！1客機接近空軍1號 塔台急呼快轉向怒嗆機長別玩了

    美國總統川普與妻子搭乘空軍1號前往英國進行國事訪問，不料在起飛後不久突遇險情。（路透）

    2025/09/18 11:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普搭乘空軍1號前往英國進行國事訪問時，竟突遇驚險狀況，1架空中巴士客機險在紐約上空與之擦身而過，氣得塔台大罵，怒斥機長「別再玩iPad了！」。

    綜合外媒報導，當地時間16日美國總統川普與妻子搭乘空軍1號前往英國進行國事訪問時，空軍1號起飛後不久，在紐約上空遇到1架空中巴士A321客機，這是美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）1300號航班，塔台發現兩機逐漸接近時緊急呼叫「精神航空」客機轉彎。

    塔台錄音顯示，航管員緊急且反覆地呼叫「精神航空1300號向右轉20度。注意，精神航空1300號向右轉20度。精神航空1300號立即向右轉20度。精神航空1300號立即向右轉20度。」

    航管員向精神航空1300號強調附近有空軍1號，航管員：「注意。精神1300航班距離你的左翼6到8英里有1架747。我相信你一定能看出是誰……留意他——他身著白藍相間的衣服」，白藍指的是空軍1號醒目的外部顏色。

    航管員最後怒斥：「精神航空1300號，每次指令我都得跟你說兩次……請注意專注！別玩iPad了！」

    對於這樁險情，美國聯邦航空總署（FAA）表示，初步調查顯示，飛機保持了所需的間隔；「精神航空」發言人則對此表示：「安全永遠是我們的首要任務。」1300號航班遵循程序和空中交通管制指令，並按計畫在波士頓平安降落。

