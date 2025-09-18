網紅戶晨風再遭封殺 小粉紅嗆大限將至 網嘆：說一半真話也無法生存

中國網紅「戶晨風」曾因揭露中國貧苦真相，遭不明人士威脅「滅你滿門」。近日又傳出他的社群帳號再度遭到封禁。（圖擷自bilibili）

2025/09/18 12:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續迫害言論自由，中國網紅「戶晨風」因時常語出驚人屢遭打壓，近日有媒體消息指出，「戶晨風」再度遭到封殺，關鍵字更一度衝上熱搜，有報導稱這是因為他唱衰安卓、鼓吹電動車選特斯拉，不過也有評論認為，他被封是因為揭露了社會底層的樣貌，觸及了一些不該說的東西。

綜合中媒報導，本月16日「戶晨風被封」的關鍵字再度登上微博熱搜，雖然他在多個平台的帳號並未顯示「封禁提醒」，也未遭貼上被禁言的相關標籤，頁面內容也仍可查看，但無法進行直播，商品服務也被下架，且自15日以來都未再發文。對此部分網友譏諷他「大限將至」、「遭到鐵拳猛砸」，但也有不少網友質疑「善人的方圓20裡（里）內不能有窮人。而所有的問題，只要大家看不見，就等於沒有問題」、「連他這樣只敢說一半真話的人，都無法在中國生存」。

事實上，這並非他首次遭到封殺，他在2023年就曾因拍攝農村貧苦老人生活而遭全網封殺，甚至被不明人士威脅「滅你滿門」。不過在抖音、B站、微博三個平台的粉絲合計超過200萬的「戶晨風」，仍持續在網路發聲。

有報導指稱，這次「戶晨風」被封殺，是因他先前發表一些對國外品牌的看法，像是鼓吹電動車只選特斯拉、油車只開豐田，還聲稱安卓要完了，預測如果iPhone降價促銷，將讓一批安卓廠商倒閉。

根據《網易新聞》刊出的一篇評論指出，「戶晨風」被封禁，是因為他觸及了一些不該說的東西，相比起其他網紅，「戶晨風」揭露了社會底層的樣貌。評論稱「戶晨風批判中醫，會被認為：貶低並傷害民族感情。戶晨風說買車就要買特斯拉，會被認為是：否定國產新能源的市場地位以及技術價值」。

評論也提到「他的那些觀點，其實，都不過是些常識而已！我理解不了的是，估計戶晨風也是理解不了的是，這些常識性的東西，講了出來，居然被那麼多人反對？」、「有人說，那些三低人士，是重要資源。啟蒙了他們，相當於偷竊了社會的優質資源。不搞你搞誰？」

