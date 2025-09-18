渡渡鳥復活倒數！美企宣布重大突破 靠「基因編輯雞」5年後重現

自17世紀以來便成為物種滅絕象徵的渡渡鳥（圖為博物館模型），如今卻可能重返地球。美國一家生技公司近日宣布，已在「復活」渡渡鳥的計畫上取得重大突破，但此舉也引發了巨大的科學與倫理爭議。（美聯社資料照）

2025/09/18 10:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕自17世紀滅絕以來，渡渡鳥（dodo）一直是物種滅絕的同義詞。然而，美國一家野心勃勃的「滅絕重生」公司Colossal Biosciences於17日宣布，他們已在復活這種傳奇鳥類的道路上，取得了「關鍵一步」的突破，並預估在5至7年內，就能讓數千隻渡渡鳥，重返其位於非洲東部島國模里西斯的家園。

這家曾揚言要復活長毛象、並獲得《魔戒》系列電影導演彼得傑克森（Peter Jackson）、芭黎絲·希爾頓（Paris Hilton）等名人投資的德州公司表示，他們已成功在實驗室中，培養出鴿子的原始生殖細胞，這是精子與卵子的前驅細胞。他們的復活藍圖，是利用基因編輯技術，修改渡渡鳥現存血緣最近的親戚「尼科巴鴿」的基因，使其盡可能接近渡渡鳥的樣貌，再將這些基因注入基因編輯雞的體內，讓雞成為代理孕母，最終產下渡渡鳥。

科學家質疑：這是復活還是創造怪物？

然而，這項看似振奮人心的計畫，卻引發科學界與保育界的巨大倫理爭議。康乃爾大學的演化生物學家坎帕尼亞（Leonardo Campagna）質疑：「我們很難知道，從基因結構到基因與環境的互動，造就1隻渡渡鳥的遺傳學要素到底是什麼。」他認為，最終被製造出來的，可能只是1隻外型古怪的鴿子，「但這真的是渡渡鳥嗎？」

牛津大學的生物學家格蘭耶（Rich Grenyer）的批評則更為猛烈。他形容，這種基因編輯動物「充其量只是一種模擬，就像我們有時會看到人們創造的、那些令人不安的已故親人AI動畫肖像一樣」。他警告，此舉是「危險的障眼法」，將構成巨大的「道德風險」，讓人類得以用「反正能復活」為藉口，繼續破壞棲地、濫捕濫殺，最終導致更多物種滅絕。

