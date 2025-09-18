為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓手機盜刷案 2名中國籍嫌犯現身法院受審

    南韓京畿道接連傳出韓國電信KT用戶手機遭駭，帳戶被盜刷小額支付案件。警方日前逮捕2名中國籍男子，今天上午被押往法院接受羈押庭，是否羈押將於今晚至明天上午之間揭曉。（圖擷自「@Moon_you05」X）

    2025/09/18 12:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道接連傳出韓國電信KT用戶手機遭駭，帳戶被盜刷小額支付案件。警方日前逮捕2名中國籍男子，今天上午被押往法院接受羈押庭，是否羈押將於今晚至明天上午之間揭曉。

    綜合《韓聯社》等韓媒報導，京畿南部警察廳網路調查科今日表示，2名中國人，即48歲A男、44歲B男，2人上午10點半在水原地方法院安山支院接受羈押審查。警方透露，2人上午8點半至9點間，已由水原永通警察局押解上囚車前往法院，過程中也自然曝光在媒體鏡頭前。

    據了解，A男韓語相當流利，幾乎與一般韓國人無異，B男則完全不會說韓語。警方表示，2人在羈押庭結束後會先送回看守所等待法院裁定。

    警方指出，A男涉嫌於8月底至9月初將非法小型基地台設備安裝於廂型車內，駛往首都圈特定地區，入侵眾多KT用戶手機，並利用盜取的資訊購買行動商品券或為交通卡儲值。B男則負責將這些盜刷金額套現。

    當地警方於16日分別在仁川國際機場及首爾市永登浦區將2人逮捕，並於17日依《關於促進利用資訊通信網和保護資訊的法律》、《電腦使用詐欺罪》等罪嫌向法院聲請羈押。

    案件起因於多名居住在京畿道光明市的民眾報案，指8月27日至31日凌晨時段，手機帳戶在不知情下被連續扣款數十萬韓元。隨後經當地媒體揭露後，首爾衿川區、仁川富平區、京畿道富川市與果川市等地也接連傳出同樣手法的受害案例。

    據警方統計，截至本月15日，警方已接獲非法小額行動支付200件報案，損失金額約1億2000萬韓元。不過KT自行調查後，認定案件多達278件，金額逼近1.7億韓元，實際受害規模可能持續擴大。

    警方強調，待法院裁定是否羈押後，將持續追查是否有更大規模的駭客集團介入，以及受害範圍是否遍及更多地區。

