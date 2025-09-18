中國留學生引《毛語錄》挺政治暗殺 下場慘了

中國留學生Julia Xu公開支持政治暗殺的極端言論，引發抨擊。（擷取自Instagram帳號@Rightanglenews）

2025/09/18 11:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇害後，1名留學美國的徐姓中國女學生（Julia Xu）近日在社交平台公開表示，支持恢復「政治暗殺」，她並引用中共已故領導人毛澤東的《毛語錄》，認為部分人民不應享有言論自由，隨後引發廣泛爭議和譴責，有網友砲轟應將她遣返中國。

綜合媒體報導，就讀俄亥俄州歐柏林學院（Oberlin College）的徐姓中國女學生在社群媒體自述，在柯克事發次日的課堂上，教授開放5分鐘讓學生表達看法，她是全班唯一發言者。

她語出驚人表示，「我們需要恢復政治暗殺，我不覺得有什麼不對，我不認為每個人都配享有言論自由的權利，有些人應該害怕表達自己的意見，在公共場合。……毛澤東寫的是，人民應享有言論自由，但反動派、帝國主義者、資本家等革命敵人則不應享有言論自由，因為那樣會讓之前的成果前功盡棄。」

徐女補充說，該堂課是跟中國革命相關課程，當天閱讀材料涉及毛澤東的「民主專政」概念。徐女在影片中還聲稱，教授在課堂外也支持她的觀點。

事件曝光後，徐女迅速刪除影片，她所有社群帳號也設定不公開。有網友痛批，「我覺得她搞錯地方了，這裡是美國，不是中國。」還有人標註美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）呼籲，「如果她在美國持學生簽證，請撤銷她的簽證並將她遣返回國。」「請永久驅逐出我們的國家。」

另有網友批評歐柏林學院，「聽起來這位學生和她的課程是在呼籲恢復政治暗殺。這怎麼能被接受？」隨後有網友說，已經打電話到歐柏林學院檢舉，校方表示已經展開調查。

