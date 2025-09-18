巴西前總統波索納洛驚傳罹癌 日前才因政變罪遭重判27年

巴西前總統波索納洛的醫生17日表示，從他的皮膚病灶中取出的組織樣本檢測出早期皮膚癌。圖為波索納洛17日在妻子陪伴下離開醫院。（美聯社）

2025/09/18 11:07

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近日接連遭遇重大打擊。根據美聯社報導，其醫師團隊17日發表聲明證實，現年70歲的波索納洛已被診斷出罹患了早期的皮膚癌，此一消息距離他上週才剛因策劃政變的罪名遭法院重判入獄27年又3個月，僅僅相隔數日。

目前因案處於居家監禁狀態的波索納洛，自11日法院判決以來，已兩度進出醫院。其醫師在聲明中指出，14日為他移除了8處皮膚病變進行化驗，結果顯示其中2處呈現早期皮膚癌的陽性反應，未來需要進行臨床監測與定期評估。

在波索納洛罹癌的消息傳出後，其陣營隨即將此一健康危機，轉化為政治與法律上的攻防籌碼。其長子、參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）在社群媒體上發文，除了信心喊話稱父親「曾打過更艱難的仗」，更意有所指地將父親的病況歸咎於「挑戰體制所遭受的無情迫害」。

報導並指出，波索納洛的律師團預計將以其「健康狀況不佳」為主要論點，向法院聲請讓波索納洛以「居家監禁」的方式取代進入正規監獄服刑。

巴西最高法院11日認定波索納洛在2022年敗選後，策劃政變意圖繼續掌權的罪名成立，判處他27年又3個月的重刑。此案在國際上也引發關注，美國總統川普（Donald Trump）便曾為其盟友抱不平，批評這場審判是一場「獵巫」，並以此為由，對巴西商品加徵了50%的關稅。

