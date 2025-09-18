禁美容院卻不禁肉毒！塔利班統治下阿富汗醫美業現矛盾榮景

在塔利班統治下的阿富汗首都喀布爾，一名女性正在醫美診所接受豐唇注射。（法新社）

2025/09/18 10:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕在阿富汗塔利班（Taliban）嚴厲統治下，女性權利與自由遭到大幅限縮，然而，首都喀布爾的醫美診所，卻意外蓬勃發展，呈現出一片極度矛盾的榮景。根據《法新社》深入報導，從肉毒桿菌、豐唇到植髮，這些現代化的美容技術，正成為許多阿富汗人在高壓社會下的另類出口。

自塔利班重新掌權後，便下令關閉所有女性的美容院與美髮沙龍。然而，被歸類為「醫療行為」的醫美診所卻得以倖免。在喀布爾約有20家此類診所，內部裝潢華麗，與街頭的肅殺形成強烈對比。

一名25歲、剛接受第二次拉皮手術的醫學院畢業生哈米迪（Silsila Hamidi）表示，身為阿富汗女性，承受著「巨大的壓力」，導致皮膚狀況不佳。她說：「就算別人看不見我們，我們看得見自己：在鏡中看見美麗的自己，能給予我們能量。」

塔利班也瘋植髮 為展現雄風

有趣的是，顧客不僅限於女性。診所副主任扎德蘭（Sajed Zadran）指出：「在這裡，沒有頭髮或鬍子被視為軟弱的象徵。」另一家診所的聯合主任汗（Bilal Khan）更透露，自從塔利班下令男性必須留長鬍子後，植髮與植鬍手術變得非常時髦，有些不富裕的客戶，甚至會「借錢在婚前植髮」，他更爆料，連部分塔利班成員都是他們的顧客。

儘管阿富汗有近半數人口生活在貧窮線下，一次要價數百美元的醫美手術，仍吸引著大量顧客。診所的俄裔阿富汗醫師可汗（Lucky Khaan）指出，Instagram等社群媒體的影響力無遠弗屆，「許多患者其實沒有真正的問題，但因為在IG上看到了潮流，就想來動手術。」

他感嘆，在這個有千萬人面臨飢餓的國家，有些人「寧願將錢投資在自己的美麗上，而非食物上」。

一名阿富汗男性在喀布爾的醫美診所，進行植髮手術後的頭部清洗。在塔利班下令男性必須蓄留長鬍後，植髮與植鬍手術在當地蔚為風潮，診所業者甚至透露，連部分塔利班成員都是他們的顧客。（法新社）

