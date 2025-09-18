為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    F-16射彈誤轟民宅 波蘭政府認了「攔截俄無人機未果」

    波蘭政府週三證實，該國空軍1架F-16戰鬥機本月稍早為攔截俄軍無人機，射彈誤擊民房。示意圖非事件戰鬥機。（法新社資料照）

    波蘭政府週三證實，該國空軍1架F-16戰鬥機本月稍早為攔截俄軍無人機，射彈誤擊民房。示意圖非事件戰鬥機。（法新社資料照）

    2025/09/18 11:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭政府當地時間週三（17日）證實，本月稍早擊中波蘭東部村莊1間民宅的物體，極可能是1枚由波蘭戰鬥機發射的飛彈，其目的是擊落侵入波蘭領空的俄羅斯無人機。

    《路透》報導，波蘭當局最初表示，位於東部村莊Wyryki-Wola的房屋本月9日晚間至10日凌晨遭到侵入波蘭領空的21架俄軍無人機擊中。

    然而，波蘭大報《共和報》（Rzeczpospolita）週二（16日）引述消息人士報導稱，該民宅是被1架波蘭空軍F-16戰鬥機發射的飛彈擊中，原因是戰鬥機的導引系統發生故障。

    波蘭情報與安全單位協調官西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）接受波蘭電視台TVN24訪問時表示：「一切都表明，這是我方飛機發射的飛彈，目的是保衛波蘭、保衛祖國、保衛我們的公民。」

    波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）週二在社群媒體X表示，Wryki-Wola事件的全部責任歸屬俄羅斯，強調俄羅斯應對使用無人機進行挑釁負責。圖斯克說：「調查程序結束後，相關部門將向大眾、政府和總統通報事件的詳細情況。」

    俄羅斯政府表示，無人機僅用於攻擊烏克蘭，無意襲擊波蘭境內目標。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）稱，俄軍無人機的最大航程不超過700公里，「就物理上來說，它們不可能抵達波蘭領土。」

    波蘭駁斥了上述說法，直指無人機是故意侵入波蘭領空，刻意測試波蘭和北約的應對能力。

