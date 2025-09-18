澤倫斯基稱烏預計獲得1053億元 用於採購美國武器

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，烏克蘭預計將在10月獲得約35億美元資金，用於購買美國武器。（美聯社）

2025/09/18 09:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，烏克蘭預計將在10月獲得約35億美元（約台幣1053.1億元）資金用於購買美國武器，以幫助烏克蘭繼續抵禦俄羅斯入侵。

根據美聯社報導，美國與北約日前敲定「烏克蘭優先需求清單」（PURL）新軍援機制，運用北約國家（不包含美國）資金採購美國武器，藉此滿足烏克蘭優先需求。

澤倫斯基17日在與歐洲議會歐洲議會主席梅索拉（Roberta Metsola）於基輔舉行的記者會上表示，烏克蘭已因PURL機制從合作夥伴獲得超過20億美元（約台幣601.8億元）。他強調，烏克蘭將在10月獲得額外資金，他認為總額將達到大約35至36億美元（約台幣1083.2億元）。

澤倫斯基並未透露首批軍援中將包含哪些武器，但他指出其中肯定包括愛國者防空系統的飛彈以及海馬斯的彈藥。

對烏克蘭而言，愛國者防空系統對抵禦俄羅斯飛彈攻擊至關重要，而海馬斯能顯著增強烏軍的精確打擊能力。

另外，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov ）17日重申俄羅斯願意進行和平談判。他告訴記者，俄羅斯仍致力於透過談判解決烏克蘭危機，並希望透過政治和外交手段來結束俄烏衝突。

