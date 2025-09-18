迪士尼切割！評論柯克案踩紅線 美名嘴吉米金摩節目GG了

美國知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），日前才剛以益智節目《誰想成為百萬富翁》拿下艾美獎。（美聯社）

2025/09/18 08:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場由名嘴引發的失言風波，正演變為席捲全美的媒體與政治風暴。根據福斯新聞（Fox News）報導，美國廣播公司（ABC）的母公司迪士尼（Disney）已證實，將「無限期停播」旗下王牌脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!），以平息其主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）就保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺案，所發表的爭議性言論。

吉米金摩是美國家喻戶曉的深夜脫口秀主持人，以辛辣的政治諷刺聞名。他在15日的節目中，反駁了檢方指稱刺殺柯克的兇嫌具左翼意識形態的說法，並指控川普的「讓美國再度偉大」（MAGA）陣營，「正拼命地……盡其所能地從中獲取政治分數。」

此番言論，無異於指控保守派正在政治消費這場悲劇，瞬間引爆輿論。全美最大的地方電視台集團Nexstar率先發難，宣布旗下所有ABC加盟台，將從17日起停播吉米金摩的節目。該集團在聲明中痛批：「金摩先生的評論是冒犯且麻木不仁的，在當前時刻，繼續為他提供播出平台，根本不符合公眾利益。」與此同時，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）更公開警告，若迪士尼不處理此事，監管機構將可能介入。

母公司迪士尼止血 節目無限期停播

在來自通路與政府的雙重壓力下，母公司迪士尼最終做出停播決定，為這場風暴緊急止血。此舉在美國媒體與政壇投下震撼彈，再次凸顯在政治極化日益嚴峻的美國社會，公眾人物的言論稍有不慎，便可能引發難以收拾的後果。

