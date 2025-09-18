為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美賓州槍擊案3警殉職2重傷！疑搜索民宅遇伏擊

    美國賓州約克郡週三發生槍擊事件，3名執法人員遭槍殺，2名警員重傷被送上醫療直升機。（路透）

    美國賓州約克郡週三發生槍擊事件，3名執法人員遭槍殺，2名警員重傷被送上醫療直升機。（路透）

    2025/09/18 08:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國官員證實，當地時間週三（17日）賓夕法尼亞州發生槍擊案，3名執法人員遭槍殺，另有2人重傷，槍手隨後被警方擊斃。

    《路透》報導，賓州警察局長帕里斯（Christopher Paris）上校表示，槍擊事件發生在賓州東南部約克郡（York County）的科多勒斯鎮（Codorus Township），當時5名警員返回一處警務工作現場。

    事發數小時後，帕里斯在現場記者會上說：「他們來這裡是為了延續週二展開的一項調查。」他拒絕透露具體情況，只透露調查「與家庭相關」。

    至少有一家當地新聞媒體報導稱，槍聲響起時，警方正試圖執行搜索令。3名警察當場死亡，另2名警察同樣遭槍擊，被緊急送往鄰近醫院，情況危急但已逐漸穩定。

    帕里斯表示，槍手已被警方擊斃。嫌犯身分尚未公開，當局也拒絕立即透露殉職警員隸屬的執法單位。

    賓州州長州長夏皮洛（Josh Shapiro）立即前往醫院向殉職警員致敬，他說：「對於約克郡、對於整個賓州來說，這絕對是悲慘且毀滅性的一天。」

    夏皮洛呼籲大眾為罹難者家屬祈禱。他補充，已透過電話與美國司法部長邦迪（Pam Bondi）聯繫，聯邦政府表示將提供一切必要支持。

