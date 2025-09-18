加國議員古柏：ICAO須邀台灣參加大會 停止姑息北京

加拿大保守黨聯邦眾議員古柏發表聲明，為台灣仍被排除在國際民航組織（ICAO）外打抱不平。（圖擷取自Taiwan in Canada臉書影片）

〔中央社〕加拿大保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper），今天接力在國會眾院發表聲明，為台灣仍被排除在國際民航組織（ICAO）外打抱不平。古柏說：「現在該是ICAO停止姑息北京獨裁政權，將全球航空安全置於首位，並邀請台灣參加大會的時候了。」

加台國會議員友好協會會長、加拿大自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）昨天甫於眾院復會次日在國會發表聲明，挺台參與ICAO。古柏和史葛洛22日將在渥太華共同主持國際記者會，聲援台灣參與ICAO第42屆大會。

古柏多年來因發言斬釘截鐵支持台灣，被許多台灣人賦予「拼字哥」外號。古柏發表國會聲明後，駐加拿大代表處隨即在臉書帳號貼出加拿大有線公共事務頻道（CPAC）影片，特別感謝「拼字哥」在加國國會為台灣發聲。

古柏聲明指出，「第42屆ICAO大會即將在蒙特婁召開，加拿大的民主盟友—台灣，卻持續被排除在ICAO之外。台灣被排除的原因只有一個，那就是向北京的霸凌低頭，這情況必須立即停止。」

古柏表示，「台灣是全球第11大航空市場，也是重要國際航空樞紐；將全球其中一個最大且最負責任的空域管理者排除在外，造成了嚴重安全缺口，不僅削弱全球航空安全，坦白說，也讓ICAO標榜的使命淪為笑柄。」

ICAO大會每3年舉行一次，本屆大會訂23日至10月3日舉行；台灣迄今未獲邀請函，但政府將派「ICAO行動團」赴蒙特婁，向各國代表團當面說明台灣訴求，爭取支持。

