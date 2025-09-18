陳嬋娟與「台灣綠水膠彩畫會」溫哥華聯展 誓言帶領台灣走出自己的路

陳嬋娟（左二）時隔7年在溫哥華舉辦展覽，與張桂蓮（左三）、甘錦城（右三）、僑務委員張亦凱（右二）及慈濟加拿大分會副執行長林芬宏（左一）合影。（記者張伶銖攝）

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華17日報導〕台灣膠彩畫家陳嬋娟帶著「台灣綠水膠彩畫會」畫家們的27幅作品，遠道渡洋前來溫哥華展覽。在加拿大已有相當知名度的陳嬋娟在畫展開幕時指出，台灣的膠彩畫至今仍是處於弱勢，但由於她堅持使用台灣的材料，台灣膠彩畫取材均是台灣的風土民情，畫風展現出亞熱帶特有的熱情，與大家早期印象中認為膠彩畫即東洋畫或是日本畫，已經截然不同。

陳嬋娟說，「台灣綠水畫會」已經成立35年，但至今與其他的繪畫藝術相比，仍屬於較弱勢，她說，其原因即是膠彩顏料的取得不容易。因此當她幾年前重返校園，就讀文化大學美術研究所碩士班時，她即以「非典型膠彩畫」作為碩士論文的題目，研究如何改良材料，改良方法，例如她曾嘗試在不鏽鋼上作膠彩畫。

陳嬋娟說，台灣的膠彩畫只見於台中以北的城市，為了讓南部的台灣朋友也能夠學習膠彩畫，她將畫會的聯絡處搬到了她在高雄的住處，由她免費提供膠彩的顏料，免費教大家學習膠彩。

陳嬋娟指出，她已在高雄免費教了1年又11個月的膠彩畫，已舉辦過一次的成果展，下一次的成果展計劃在高雄市議會舉辦。

陳嬋娟並大聲呼籲，如果有任何親戚朋友想認識膠彩畫，以及免費學習膠彩畫均可以和畫會連絡。她說，她在紐約居住的時間，曾經參加過兩個畫會，一開始她拿自己的油畫作品去參加展覽，結果發現沒有人在她的畫作前停留，她和丈夫商量的結果，改帶膠彩畫去參展，沒想到成功吸引了人們的注意，她的膠彩畫更曾在友誼性質的展覽比賽中奪下第一名。

她提到，膠彩畫最早是從唐朝時期傳到日本，在日本明治維新時代，融入了西畫概念，於是與中國大陸的膠彩畫有很大不同。

她說，當她初學膠彩畫時，也都曾被說「這不是在畫東洋畫嗎？」或是「這不是日本畫嗎？」這些批評激勵她想方設法去區別台灣膠彩畫，希望取材台灣風土民情，以在台灣生產的原料，走出有別於日本畫的一條路。

陳嬋娟指出，台灣膠彩畫的原料是以礦物質磨粉，後來也使用石英染色後磨粉，在溫哥華展出的學生作品當中，還有人使用金箔及銀箔，還有學生畫了台灣特有的石虎參展。

她說，本來學生畫了兩隻石虎，但在創作過程當中，出現了第三隻石虎的背影，彷彿是石虎一家人，讓作品增添了人性溫馨的一面。

陳嬋娟在2018年時第一次應摯友旅加台灣畫家盧月鉛的邀請在台加藝廊舉辦展覽，經過7年後，陳嬋娟這次以「台灣綠水膠彩畫會」理事長的身分重返溫哥華，在台加藝廊舉辦「台灣綠水膠彩畫會聯展」。這次展覽仍是由 台加藝廊策展顧問盧月鉛負責，旅加膠彩藝術家甘錦城協助佈展。

與陳嬋娟同行的是「綠水畫會」秘書張桂蓮，總共展出畫會成員精彩作品27幅，呈現膠彩畫特有的層疊色彩與細膩筆觸。作品題材橫跨台灣自然景觀與人文風情，融合東方傳統精神與當代藝術語彙，展現膠彩畫既內斂又繽紛的獨特魅力。

「綠水畫會」秘書長張桂蓮這次帶來參展的畫作均以花卉為主，有客家茶花及波斯菊為主題的作品。張桂蓮說，來到溫哥華見到當地有許多台裔藝術家，且受到熱情招待，讓她非常感動。

由於此時正值台加文化協會募款時期，陳嬋娟慷慨捐出她畫的「台灣藍鵲」支持募款，張桂蓮也捐出一幅「希望」支持募款，共襄盛舉。

