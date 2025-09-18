為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    AI大躍進！Google Gemini首次在程式設計比賽中奪金

    Google DeepMind聲稱，其Gemini 2.5模型在人工智慧領域取得「歷史性」突破，可媲美1997年「深藍」電腦擊敗世界西洋棋大師卡斯帕洛夫，以及2016年人工智慧擊敗圍棋世界冠軍的時刻。（彭博檔案照）

    2025/09/18 07:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕Google DeepMind聲稱，該公司在人工智慧（AI）領域取得「歷史性」突破，可媲美1997年「深藍」（Deep Blue）電腦擊敗西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov），以及2016年人工智慧擊敗世界圍棋冠軍的時刻。

    英國「衛報」17日報導，該公司Gemini 2.5模型的1個版本，在本月初於亞塞拜然舉行的國際程式設計競賽中，成功解決了1個令專業程式設計師束手無策的複雜現實問題，成為首個在該比賽中贏得金牌的AI模型。

    Google DeepMind稱此為「在解決抽象問題上的重大飛躍」。該模型僅用不到半小時，就算出如何在無限多種可能性中進行權衡，將液體通過管道網絡輸送到一組互相連通的儲槽，並盡可能快速分配。

    包括來自俄羅斯、中國與日本等頂尖大學的參賽隊伍在內，沒有1支人類隊伍成功解出這題。

    雖然它在12道題目中有2題未能通過，但整體表現仍排名全球139支最強大學程式設計團隊中的第2名。Google表示，這是「邁向AGI（通用人工智慧）的一個歷史性時刻」，AGI通常被定義為在人類可掌握的廣泛任務上，達到人類水準的智能。

    Google DeepMind副總裁黎廣德（Quoc Le）表示，對他而言，這一刻相當於國際象棋的深藍和圍棋的AlphaGo，「甚至更大」，因為這次推理更貼近現實世界，而不是像象棋或圍棋般受限於環境……正因如此，這項突破有可能改變許多科學與工程領域，包括藥物與晶片設計。

    這款模型雖然是通用型AI，但經過專門訓練，用來解決極其困難的程式、數學與推理問題。Google表示，它的表現「相當於世界前20名程式設計師的水準」。

    Google強調，在這類競賽中解決複雜任務，需要深度抽象推理、創造力、綜合出前所未見問題的新解法，以及真正的靈感火花。

    不過，美國加州大學柏克萊分校電腦科學教授羅素（Stuart Russell）認為，這些宣稱具有劃時代意義的說法，似乎被誇大。他指出，AI系統在程式設計任務上已經表現良好，而深藍的象棋突破「對應用AI的現實世界幾乎沒有影響」。

