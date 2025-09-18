川普訪英國享王室禮遇　倫敦爆反川遊行5千人上街

2025/09/18 01:54

〔中央社〕美國總統川普今天在英國進行國是訪問，有數以千計民眾走上倫敦街頭，舉行反川遊行，但在倫敦以西溫莎城堡外，則有一群人熱烈歡迎他的到來。

路透社報導，川普（Donald Trump）正在英國進行第2次國是訪問，獲得王室盛大款待，包括在溫莎城堡（Windsor Castle）乘坐馬車遊行，以及隆重的閱兵儀式。

與此同時，倫敦則舉行名稱為「川普不受歡迎」的示威，由名叫「阻止川普聯盟」（Stop Trump Coalition）的團體發起。

這場示威獲得「國際特赦組織」（Amnesty International）、婦權團體「墮胎權利」（Abortion Rights）及挺巴勒斯坦倡議人士等組織的支持。

英國退休人士莫瑞（Bryan Murray）與妻子參加這場示威，手舉寫有「丟掉川普」（Dump Trump）的標語牌。莫瑞說：「我就是不喜歡川普和他的政府在全球所代表的一切。（他們）真是糟透了。」

儘管英國首相施凱爾（Keir Starmer）與川普建立了出人意料的友誼，但英國人仍對川普看法分歧。

全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）調查顯示，有45%英國受訪者認為邀請川普是錯誤決定，但有30%覺得是正確之舉。

英國當局部署逾1600名警力，來應對這場抗議活動，示威隊伍則和平地朝著國會移動，警方指出，約有5000人參加示威。

據報導，抗議現場有橫幅寫著「（你）在這裡不受歡迎，到哪裡都不受歡迎」以及「川普，人類進化的一大退步」等標語。

不過，今天稍早時在溫莎城堡外，則有數十名川普支持者現身，歡迎他的到來，其中一名男子戴著印有「川普在所有事情上都是對的」的帽子。（編譯：陳正健）1140918

