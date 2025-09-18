為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    格陵蘭「北極之光2025」軍演　丹麥未邀美軍參加

    2025/09/18 00:33

    〔中央社〕北大西洋公約組織盟國正不斷強化北極防衛合作，然而在美國覬覦丹麥半自治領土格陵蘭之際，丹麥並未邀請美軍參加格陵蘭現代史上規模最大的軍演「北極之光2025」。

    北極之光2025（Arctic Light 2025）軍演已於本月9日登場，將持續進行至19日，包括特種部隊在內，共有來自丹麥、法國、德國、瑞典、挪威逾550名軍人參加。

    丹麥北極司令安德森（Soren Andersen）證實，儘管美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）受到邀請，但美國軍方單位並未獲邀參加這次演習。

    安德森告訴路透社記者：「我們與（位於格陵蘭的）美國皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）的同仁合作，但他們並未受邀派部隊參加這次演習。」

    美國過去曾參與丹麥主導在格陵蘭舉行的軍事演習。美國駐哥本哈根大使館發言人表示：「雖然我們沒參加這次演習，我們仍持續與丹麥王國及其他北極盟邦堅定進行軍事合作。」

    獨立軍事分析家麥可森（Hans Peter Michaelsen）向路透社表示，本次軍演「帶有強烈的政治訊號」，「基本上是要展現給美國人看，格陵蘭歸丹麥管，並且獲得其他重要北大西洋公約組織（NATO）國家的協助」。

    安德森則否認這次軍演意在向華府傳達訊息，表示這次演習是在為俄、中於北極地區更趨活躍的可能情境預作準備。（編譯：楊昭彥）1140918

