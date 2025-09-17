為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美烏礦產協議「共同投資基金」啟動 初期聚焦3大領域

    烏克蘭的鈦金屬礦區。（法新社檔案照）

    2025/09/17 23:33

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與烏克蘭今年4月簽署的礦產合作協議，其中共同投資基金17日啟動，美國和烏國將各投入7500萬美元，用於礦產開發和烏國重建。

    《路透》17日報導，烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）17日在聲明中表示，美國聯邦政府的開發金融機構「美國國際開發金融公司」（U.S. International Development Finance Corporation），「已做出7500萬美元初期承諾，烏克蘭將提出相應的資金」，初期將聚焦能源、基礎建設與關鍵礦產。美國國際開發金融公司表示，這筆投資將支持烏克蘭重建和經濟復甦，並強化美國的天然資源供應鏈。

    美國和烏克蘭在美國總統川普推動下，4月簽署礦產合作協議，賦予美方以投資換取有優先權，參與烏國的新礦產開發計畫。依該礦產協議規劃，烏國從新礦產開發計畫獲得的收入，一半將撥入這項兩國共同投資基金，而基金盈餘將由基輔與華府分配。

    烏克蘭政府計畫在2026年底前推動3項大型計畫，經濟部長索博列夫（Oleksiy Sobolev）表示，「美方夥伴特別關注天然氣計畫」，指這類計畫與探勘礦產相比，可能可更快落實。他說，美國團隊這個月已赴烏克蘭勘查，造訪中部的基羅夫格勒州（Kirovohrad），考察鈦、鋯礦藏區。

    烏國擁有歐盟列為攸關國防、高科技應用等領域的34種關鍵礦物中的22種，也蘊藏鋼鐵業所需的鐵合金、建築用的非鐵金屬和部分稀土元素。

