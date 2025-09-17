中國抗議公民在機場遭盤查 紐西蘭回應：我們是主權國家

紐西蘭情報人員被控在機場騷擾中國公民。（美聯社檔案照）

2025/09/17 22:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國駐紐西蘭大使館指控，紐西蘭情報人員在機場騷擾中國公民，並指稱有中國旅客近期毫無理由遭盤問，呼籲中國公民「警覺」。對此，紐西蘭外交部長、情報機關主管部長表示，紐國是主權國家，期望到紐國的人都遵守法律。

《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）17日報導，中國大使館16日發表聲明，表示已經為此向紐西蘭外交部提出「嚴正交涉」，並保留採取進一步動作的權利。聲明指出，一名中國旅客近期在轉機時，「遭到紐西蘭安全和情報機關人員騷擾和無故盤問」，其個人數位裝置被沒收，其中部份裝置至今仍未歸還。

請繼續往下閱讀...

中國大使館指稱，其他地方也通報有類似事件，要求「立即糾正這類錯誤行徑」，並提醒要前往紐西蘭的中國公民「保持警覺」。

對此，紐西蘭外交貿易部一名發言人表示，所有過境或入境紐西蘭旅客，都必須遵守國安與邊境安全法規，「這些法規不分來源國，一體適用」，這名發言人說，「這幾點已經向中方傳達」。

紐西蘭安全情報局（NZSIS）發言人強調，該局任務是偵測國安威脅，以維護紐國和紐國人安全，所有行動都依法進行，並受獨立監督。該局主管部長柯林斯（Judith Collins）在國會回應記者詢問此事時，似乎對中國大使館的聲明感到驚訝，表示「我們是主權國家，我們守護自己的邊界」。

紐國總理盧克森（Christopher Luxon）表示不會談論安全議題，但是「所有中國訪客⋯⋯在紐西蘭都非常受到歡迎」。外交部長彼得斯（Winston Peters）說，中國大使館該份聲明不會危及雙邊關係，若有需要，他會向中國外長王毅提出此事。他還說，「我們期待來到這個國家的人，不論他們來自哪裡，都遵守法律」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法