起訴拒印柯克海報商家、仇恨言論「銬起來」! 美司法部長談話引反彈

2025/09/17 22:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普在保守派網紅柯克遇刺案發生後，將矛頭指向激進左派分子，司法部長邦迪（Pam Bondi）日前表示，將針對有仇恨言論的示威人士，更揚言要起訴拒絕印出燭光追悼柯克海報的商家，引起廣泛反彈。

《紐約時報》16日報導，邦迪15日這番言論，顯然反映川普政府要懲罰任何讚揚柯克遇害、甚至針對譴責槍擊但仍持續批評柯克政治立場者。美國憲法第一修正案保障不直接煽動暴力的言論自由。邦迪的談話在社群媒體上，遭到保守派專家、作家以及議員抨擊。許多批評指出，柯克自己就曾在2024年5月發文，清楚表明儘管有「醜陋」、「令人作嘔」和「邪惡的」言論，但是根據憲法，沒有所謂仇恨言論。

福斯新聞（Fox News）資深主持人休姆（Brit Hume）在社群媒體發文直言，「需要有人去向邦迪女士解釋，所謂的仇恨言論，即便或許令人厭惡，仍受到第一修正案保障」。有將近400萬人追蹤的右派網紅華爾希（Matt Walsh）發文說，「今天就把她換掉，真是瘋了」，「保守派奮鬥了數十年，爭取到可拒絕對任何人服務的權利，現在邦迪毫無理由地就想讓一切走回頭路」。

邦迪在其言論遭到批評後，16日發文將仇恨言論限縮為「逾越界線變成暴力威脅的仇恨言論，並不受到憲法第一修正案保障，那是犯罪」。

邦迪15日晚間在福斯節目中提到，她或許會指示司法部的民權部門，去「起訴」拒絕讓顧客印出柯克照片用於追思燭光活動的商家，並舉出密西根一家大型文具零售商，一名員工因拒絕這類要求而遭開除的案例，表示已將此案交給該部民權部門，「我們能為此起訴你」。

不過，邦迪此言可能與最高法院先前一項裁決牴觸，該裁決禁止州政府懲罰一家拒為同志婚禮提供服務的烘焙業者。司法部一名官員則表示，邦迪的談話僅針對前述案例，而非更廣泛的執法。

同日稍早，邦迪在白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）之妻凱蒂（Katie Miller）主持的網路節目中說，社會容不下仇恨言論，尤其是在柯克遇害之後。主持人追問是否希望看到更多執法人員打擊這些利用仇恨言論的人，「把他們銬起來」，邦迪回答，「我們絕對會鎖定你、打擊你」。

