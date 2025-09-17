跟川普有關？丹麥、北約格陵蘭軍演 美軍缺席引發聯想

丹麥偕同北約盟國在屬地格陵蘭島進行「北極之光2025」軍事演習，但美軍沒有收到軍演邀請。（路透）

2025/09/17 23:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織正在丹麥屬地格陵蘭島進行「北極之光2025」（Arctic Light 2025）軍事演習，但作為北約中堅力量的美軍卻缺席由丹麥主導的演習，外界不免猜想與美國總統川普（Donald Trump）索要格陵蘭島的主張有關，但丹麥指揮官否認，堅稱演習是為北約與中俄的潛在對抗作準備。

《路透》報導，丹麥指揮官安德森（Soren Andersen）證實，美軍部隊沒有受邀參與演習，收到邀請的只有美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），「我們與美國皮圖菲克太空基地的同事共事，不過他們沒被邀請參加這次軍演。」

「北極之光2025」軍事演習9月9日開始，持續到9月19日，期間有超過550名來自丹麥、法國、德國、瑞典與挪威的士兵參與。

獨立軍事分析師邁克爾森（Hans Peter Michaelsen）指出，這次軍演帶有「一個強烈的政治訊號」，丹麥要藉此向北約盟國展示他們握有格陵蘭島的監管權。

不過安德森否認這個說法，他堅稱軍演是在為俄羅斯與中國未來在北極活動的可能情況做準備。

