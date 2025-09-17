赫格塞斯「不尋求與中國衝突」 美前國防官員：華府對北京政策重大轉向

時任美國國防部負責中國事物的副助理部長斯布拉吉亞，2019年10月21日出席北京香山論壇。（路透檔案照）

2025/09/17 21:33

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對美國戰爭部長赫格塞斯9日在與中國防長董軍的通話中，明確表示美國「不尋求與中國衝突」，美國國防部前副助理部長斯布拉吉亞（Chad Sbragia）17日在北京舉行的「香山論壇」指出，此番言論為「前所未有的重大政策轉變」，顯示華府正尋求與北京共存的新路徑。

斯布拉吉亞在川普總統首次執政期間，擔任五角大廈專門負責中國事務的副助理部長。南華早報報導，斯布拉吉亞指出，赫格塞斯公開強調美國不追求對中國政權更迭或經濟扼殺，「這種措辭在歷任國防部長中實屬首見」。他強調，儘管此說法可能與中方目前對美國政策的判斷相左，但這確實反映出白宮戰略思維的調整。

斯布拉吉亞指出，前任國防部長奧斯汀雖曾口頭表達避免衝突之意願，但從未納入官方聲明中；相比之下，赫格塞斯的言論已被五角大廈正式記錄並發布，凸顯其政策意涵。

他分析，現階段美方將重心放在經濟談判，暫時淡化安全與國防等易生摩擦的議題，「實際上是極具建設性的做法」。兩國需優先確保關係穩定，而非糾結於短期爭議。斯布拉吉亞預期，雙方將逐步以更成熟方式經營關係。

不過，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯教授提醒，北京更重視行動而非言語。他質疑，即便美方一再宣稱不尋求衝突，但其在亞太持續聯合盟友遏制中國，尤其在台海問題上的作為，難以令人信服。吳心伯強調，台灣是中美能否和平共處的關鍵。

美中防長9日通話觸及台海、南海議題，當時董軍表示，任何「以武助獨」、「以台制華」圖謀和干涉都將被挫敗。赫格塞斯則強調「無意與中國發生衝突」，但也說美方會堅決維護自身利益。

