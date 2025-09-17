安德魯王子涉性侵！現身活動被王室成員「當空氣」畫面曝

英國安德魯王子。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室昨（16日）舉行肯特公爵夫人（Katharine, Duchess of Kent）的葬禮。但在葬禮儀式上，約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）明顯遭其他王室成員冷落，畫面全被媒體拍下。

英媒《每日郵報》今（17日）報導，儘管安德魯昨日現身在葬禮，早就是預料之中的事情，但很明顯地包含威爾斯親王威廉王子（William, Prince of Wales），與安德魯的兄長英王查爾斯三世（Charles III）等人，都不願在公眾面前與他交談。

據報導，當其他王室成員前往向肯特公爵夫人致意時，安德魯在西敏寺大教堂門口尷尬地徘徊走動。英國王室會有這些行為舉動，全因安德魯與美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）共同的性侵惡行，此事也讓安德魯被迫辭去所有公開職務。

除了避開安德魯之外，安德魯的前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）在和威廉側身交談時，威廉與妻子威爾斯王妃凱薩琳（Catherine, Princess of Wales）皆只簡單回應，明顯不欲久談，且威廉明顯緊咬下顎，神情相當不自在。

同時，當安德魯要和威廉交談時，威廉也僅瞥了安德魯一眼，隨即就面無表情向前看，更一邊揉鼻子一邊踮起腳後跟。有肢體語言專家表示，威廉透過一連串的肢體語言，表現出對這些溝通的排斥。

Watch how the disgusting man Andrew out of nowhere got closer to #PrinceWilliam,looked at the cameras????then tried to talk to him while William’s body language said everything,he ignored him and started talking to Sir Tim Laurence +see William was normal with other family members. pic.twitter.com/q5qGF7GIPG — Haya.????W|C （fan account） （@itsme_haya00） September 16, 2025

安德魯王子（左起）、英王查爾斯三世、威廉王子、凱特王妃。（美聯社）

