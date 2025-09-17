為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    談柯克遇刺案暗批川普 歐巴馬：團結國家是不分黨派的美國價值觀

    美國總統川普（左）和前總統歐巴馬（右）。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）和前總統歐巴馬（右）。（法新社檔案照）

    2025/09/17 21:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）槍擊案震驚全美，也挑起對美國社會分裂的憂慮。美國前總統歐巴馬16日暗批現任總統川普，利用柯克遇刺事件挑動分裂，並且噤聲有關柯克理念的辯論。

    《紐約時報》17日報導，歐巴馬16日在賓州出席「傑佛遜教育學會」（Jefferson Educational Society）全球峰會一場對談時，不點名地提到川普在柯克案發後，這幾天對政治對手的攻擊，以及揚言採取大動作壓制反對者的聲音，已加劇美國的緊張。

    他說，「當我聽到不只我們的現任總統，還有他的盟友，都曾稱其政治對手為『害蟲』、是需要被鎖定的敵人，這說明了我們當前面臨的更廣泛問題，是我們所有人都必須努力解決的問題」。

    歐巴馬說，柯克遇刺喪生「是個可怕的悲劇」，但是美國人應該仍然能夠思辨柯克的理念。他說他就有幾個與柯克看法不同之處，「不論是民主黨、共和黨、獨立黨派，我們都體認到，無疑的，兩邊都有極端份子、說一些與我所認為是美國核心價值相違背的事情」。

    歐巴馬提到，自己的總統任期，以及過去幾任共和黨籍總統任期，他相信都認為要團結起一個分裂國家，「我所說的並非是民主黨的、或者共和黨的價值觀，這是美國的價值觀，我認為在這種時刻，緊張高張之際，總統的工作之一，就是把大家團結在一起」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播