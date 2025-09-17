談柯克遇刺案暗批川普 歐巴馬：團結國家是不分黨派的美國價值觀

美國總統川普（左）和前總統歐巴馬（右）。（法新社檔案照）

2025/09/17 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）槍擊案震驚全美，也挑起對美國社會分裂的憂慮。美國前總統歐巴馬16日暗批現任總統川普，利用柯克遇刺事件挑動分裂，並且噤聲有關柯克理念的辯論。

《紐約時報》17日報導，歐巴馬16日在賓州出席「傑佛遜教育學會」（Jefferson Educational Society）全球峰會一場對談時，不點名地提到川普在柯克案發後，這幾天對政治對手的攻擊，以及揚言採取大動作壓制反對者的聲音，已加劇美國的緊張。

他說，「當我聽到不只我們的現任總統，還有他的盟友，都曾稱其政治對手為『害蟲』、是需要被鎖定的敵人，這說明了我們當前面臨的更廣泛問題，是我們所有人都必須努力解決的問題」。

歐巴馬說，柯克遇刺喪生「是個可怕的悲劇」，但是美國人應該仍然能夠思辨柯克的理念。他說他就有幾個與柯克看法不同之處，「不論是民主黨、共和黨、獨立黨派，我們都體認到，無疑的，兩邊都有極端份子、說一些與我所認為是美國核心價值相違背的事情」。

歐巴馬提到，自己的總統任期，以及過去幾任共和黨籍總統任期，他相信都認為要團結起一個分裂國家，「我所說的並非是民主黨的、或者共和黨的價值觀，這是美國的價值觀，我認為在這種時刻，緊張高張之際，總統的工作之一，就是把大家團結在一起」。

