駐韓美軍司令：中國環台軍演顯示 東北亞安全需盟友共同承擔

2025/09/17 21:03

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）17日在首爾的一場活動中提及中國環台軍演，並指出，東北亞地區和更廣泛的印太地區安全，不能由1個國家獨自承擔。

韓美同盟基金會和韓裔美國退伍軍人協會，17日在首爾中區威斯汀朝鮮酒店舉辦「韓美同盟會議」，布朗森應邀發表演說指出，2022年8月中國實施環台軍演，中國調動了飛機、軍艦和飛彈系統進行武力展示，在數小時內就引起了全球的關注。

布朗森指出：「此一事件提醒該地區，一觸即發的情勢可能在沒有任何警告的情況下出現，必須做好威懾和準備，以因應突發變化；此一事件也顯示，安全不僅是關乎能力，也關乎在危機時刻願意迅速採取行動的國家之間的結盟。」

中國2022年8月以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為藉口，對台灣進行大規模的軍事封鎖演習。

布朗森重申盟友間安全合作的重要性，並提及北韓、中國和俄羅斯之間的三方合作時指出：「威權勢力正在形成自己的聯盟，他們的目標是在我們的聯盟中製造裂痕，因此我們必須以比他們加強勾結更快的速度團結起來，韓美日三方合作及多邊合作至關重要。」

布朗森還說，聯盟必須實現現代化，以因應快速發展的威脅，這種現代化不應僅限於軍事設備，還應涵蓋組織、政策和關係，以確保聯盟不會落後。

布朗森表示，由於北韓在俄烏戰爭中支持俄羅斯，俄羅斯向北韓轉讓網路和太空領域的技術，以及潛在的先進飛彈系統，已成為可能。」他指出，隨著北韓、中國和俄羅斯加速三方合作，北韓感受到的談判壓力有所減輕，在庇護國的支持下，北韓似乎不太願意重返對話，對無核化也沒什麼興趣。

